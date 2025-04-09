Перезапустить ЗАЭС в нынешнем состоянии и без Украины не удастся — глава «Энергоатома» — Finance.ua
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Перезапустить ЗАЭС в нынешнем состоянии и без Украины не удастся — глава «Энергоатома»

Энергетика
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Перезапустить оккупированную рф с 4 марта 2022 года Запорожскую АЭС в нынешнем состоянии и без возвращения под контроль Украины не удастся, считает глава НАЭК «Энергоатом» Петр Котин.
«Перезапустить ЗАЭС в том состоянии, в котором она находится, никому не удастся, если она не вернется под контроль Украины», — отметил Котин на брифинге в Министерстве энергетики в среду, передает корреспондент интернет-портала «Энергореформа» с места происшествия.
Как сообщалось, согласно лицензии Госатомрегулирования, все 6 блоков ЗАЭС должны находиться в состоянии «холодной» остановки, однако рф намерена запустить станцию ​​в работу.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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