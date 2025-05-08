Украина с начала года увеличила импорт газа в десять раз до 1,1 млрд куб м — Finance.ua

Украина с начала года увеличила импорт газа в десять раз до 1,1 млрд куб м Сегодня 07:33 — Энергетика

Украина с начала года увеличила импорт газа в десять раз до 1,1 млрд куб м

Импорт природного газа в Украину по состоянию на 5 мая с начала 2025 года составил 1,12 млрд куб. м.

Об этом пишет издание ExPro.

В сообщении сказано, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы импорта выросли почти в 10 раз — со 118 млн куб м в 2024 году до 1,12 млрд куб м в 2025 году.

Существенный рост объемов импорта газа в 2025 году связан с потребностью в ресурсе на отопительный сезон 2024−2025 гг. после повреждения добычи в результате российских атак в феврале.

Отмечается, что в феврале импорт газа составил 512 млн куб. м, что стало самым высоким уровнем с сентября 2023 года.

Украина также начала подготовку к следующему отопительному сезону, импортируя природный газ для создания резервов на следующую зиму.

Основная часть газа была импортирована из Венгрии — 669 млн куб м или почти 60% всего импорта. Кроме того, из Словакии импортировано 261 млн куб м газа (23%), а из Польши — 190 млн куб м (17%).

Українські Новини По материалам:

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