Украина с начала года увеличила импорт газа в десять раз до 1,1 млрд куб м — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина с начала года увеличила импорт газа в десять раз до 1,1 млрд куб м

Энергетика
12
Украина с начала года увеличила импорт газа в десять раз до 1,1 млрд куб м
Украина с начала года увеличила импорт газа в десять раз до 1,1 млрд куб м
Импорт природного газа в Украину по состоянию на 5 мая с начала 2025 года составил 1,12 млрд куб. м.
Об этом пишет издание ExPro.
В сообщении сказано, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объемы импорта выросли почти в 10 раз — со 118 млн куб м в 2024 году до 1,12 млрд куб м в 2025 году.
Существенный рост объемов импорта газа в 2025 году связан с потребностью в ресурсе на отопительный сезон 2024−2025 гг. после повреждения добычи в результате российских атак в феврале.
Отмечается, что в феврале импорт газа составил 512 млн куб. м, что стало самым высоким уровнем с сентября 2023 года.
Украина также начала подготовку к следующему отопительному сезону, импортируя природный газ для создания резервов на следующую зиму.
Основная часть газа была импортирована из Венгрии — 669 млн куб м или почти 60% всего импорта. Кроме того, из Словакии импортировано 261 млн куб м газа (23%), а из Польши — 190 млн куб м (17%).
По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems