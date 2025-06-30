В Украине меняется стандарт напряжения в электросети — Finance.ua

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В Украине меняется стандарт напряжения в электросети

Энергетика
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В Украине меняется стандарт напряжения в электросети
В Украине меняется стандарт напряжения в электросети
С 1 июля в Украине меняется стандарт напряжения в сети — в сети будет 230 вольт, а не 220, как было раньше. Потребители не почувствуют этого перехода. Для них он произойдет «автоматически».
Об этом говорится в постановлении Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
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«В Украине начнут действовать европейские подходы к определению параметров качества электропитания, в частности — переход на номинальное напряжение 230/400 В. Одно из ключевых нововведений — установление четких границ допустимого отклонения напряжения: от 207 до 253 В (±10% от номинального значения 230 В)», — сообщали ранее в Нацкомиссии.
Ожидается, что эти изменения окажут положительное влияние на качество электроснабжения. Благодаря стабильному напряжению уменьшится вероятность повреждения бытовой техники, а также снизится потребность в использовании дополнительных защитных устройств, в частности, стабилизаторов.
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Кроме того, это будет способствовать повышению энергоэффективности, электроприборы смогут работать в оптимальных условиях, без перегрузок и лишних потерь энергии.
Что делать, если в доме скачет напряжение:
  • обратитесь в ОСМД или управляющую компанию;
  • если проблема не в сетях дома — напишите или позвоните в ДТЭК;
  • специалисты должны решить проблему за 15 рабочих дней.
По материалам:
Finance.ua
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