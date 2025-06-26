Правительство выделило более 700 млн грн на энергопроекты для прохождения зимы — Finance.ua

Правительство выделило более 700 млн грн на энергопроекты для прохождения зимы Сегодня 10:30 — Энергетика

Правительство выделило более 700 млн грн на энергопроекты для прохождения зимы, Фото: kmu.gov.ua

Правительство продолжает выделять средства для восстановления жилья, энергетики и критической инфраструктуры.

Это во время заседания Кабинета Министров подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что на сегодняшний день выделено более 700 млн грн на 35 энергетических проектов, имеющих критическое значение для прохождения зимы в отдельных общинах.

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Речь идет, в частности, о строительстве альтернативных источников тепла и энергии, реконструкции котельных и теплосетей, установке газопоршневых и когенерационных установок.

Больше всего средств выделят Харьковской, Запорожской и Сумской областям.

Также правительство приняло решение о привлечении средств Европейского инвестиционного банка для завершения 60 проектов восстановления.

«Благодаря этому финансированию сможем достроить 19 школ, 12 медицинских заведений и 10 детских садов», — объяснил премьер-министр.

Кроме того, 50 млн грн выделили на капитальный ремонт реабилитационного отделения Николаевского областного госпиталя для ветеранов.

Еще 307 млн ​​грн направят на закупку оборудования и модернизацию пищеблоков в 23 школах по всей стране.

Напомним, Украина предлагает США привлечь инвестиции в энергетику и оборону через фонд восстановления. Украинская сторона инициировала расширение мандата Фонда, в частности, в поддержку проектов в сфере оборонной промышленности. Американская сторона положительно восприняла эту идею, признав ее стратегическую значимость.

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