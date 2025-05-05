Как соглашение об ископаемых поможет ускорить инвестиции в энергетику Украины, — гендиректор ДТЭК — Finance.ua
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Как соглашение об ископаемых поможет ускорить инвестиции в энергетику Украины, — гендиректор ДТЭК

Казна и Политика
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Как соглашение об ископаемых поможет ускорить инвестиции в энергетику Украины, — гендиректор ДТЭК
Как соглашение об ископаемых поможет ускорить инвестиции в энергетику Украины, — гендиректор ДТЭК
Соглашением о полезных ископаемых Украина сможет ускорить частные инвестиции в свой энергетический сектор. Об этом в комментарии американскому изданию FOX Business сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
«Инвестиционный фонд по восстановлению Украины, созданный совместно с Соединенными Штатами, — это важный шаг вперед на пути восстановления страны после войны. Это сильный сигнал для мира: Украина открыта для бизнеса. Это соглашение создает основу для ускорения частных инвестиций в энергетический сектор, который имеет одни из самых неразработанных резервов в Европе», — сказал он.
Отмечается, что Тимченко прибыл в Вашингтон за несколько недель до подписания соглашения, чтобы провести переговоры с чиновниками США о потенциале Украины в сфере неразработанных ресурсов — особенно запасов нефти и газа на западе страны.
Гендиректор ДТЭК считает, что учитывая опыт работы с американскими компаниями, есть все предпосылки для расширения частных инвестиций в Украину при поддержке американских учреждений.
Ранее ДТЭК Рината Ахметова договорился с американской GE Vernova о строительстве первой в Украине цифровой подстанции.
По материалам:
УНІАН
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