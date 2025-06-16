Фонд поддержки энергетики Украины в прошлом году заключил 448 контрактов на сумму 430 млн евро (отчет) — Finance.ua
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Фонд поддержки энергетики Украины в прошлом году заключил 448 контрактов на сумму 430 млн евро (отчет)

Энергетика
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Фонд поддержки энергетики Украины в прошлом году заключил 448 контрактов на сумму 430 млн евро (отчет)
Фонд поддержки энергетики Украины в прошлом году заключил 448 контрактов на сумму 430 млн евро (отчет)
Фонд поддержки энергетики Украины в прошлом году заключил 448 контрактов на поставку оборудования для энергетиков на общую сумму 430 млн евро.
Об этом говорится в Годовом отчете Фонда поддержки энергетики Украины (Фонд) за 2024 год, в котором представлен год беспрецедентного роста, эффективной операционной деятельности и укрепления международного сотрудничества.
Фонд продолжает играть жизненно важную роль в стабилизации энергетической системы Украины во время продолжающихся российских атак, обеспечивая значительное влияние на ее децентрализацию, модернизацию и ускоренную европейскую интеграцию.
Благодаря поддержке 33 доноров, включая правительства, международные организации и частные компании, взносы Фонда уже превысили 1 миллиард евро, что позволяет обеспечить постоянное и целенаправленное реагирование на неотложные нужды.
Ключевые результаты в 2024 году:
  • профинансировано более 448 контрактов на поставку;
  • заключены контракты на 430 миллионов евро;
  • поддержано более 50 украинских энергетических компаний;
  • проекты, реализованные в 21 регионе Украины.
«Фонд поддержки энергетики Украины зарекомендовал себя как надежный механизм с эффективными процедурами, обеспечивающий скорую поддержку там, где она наиболее нужна», — сказал Артур Лорковский, директор Секретариата Энергетического Сообщества.
«Он играет центральную роль не только в стабилизации энергетической системы во время войны, но и в стимулировании ее модернизации и ускоренной интеграции. Работая над подготовкой к зиме сезона 2025/2026, постоянная международная поддержка важна для сохранения устойчивости и продвижения чистого энергетического будущего Украины».
По материалам:
Finance.ua
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