В Украине изменят стандарт напряжения в сети: что известно и как в других странах (инфографика) — Finance.ua

В Украине изменят стандарт напряжения в сети: что известно и как в других странах (инфографика) Сегодня 06:36 — Энергетика

В Украине изменят стандарт напряжения в сети: что известно и как в других странах (инфографика)

В Украине с 1 июля начнут действовать стандарты качества электроснабжения, гармонизированные с европейскими требованиями: в частности состоится переход на номинальное напряжение 230/400 В.

Об этом пишет «Слово и дело».

В марте в Украине вступили в силу новые государственные стандарты (ГСТУ EN 50160:2023) по европейскому подходу к определению параметров качества электроснабжения.

Инфографика: «Слово и дело»

С 1 июля начнут действовать европейские подходы к определению параметров качества электроснабжения, в частности переход на номинальное напряжение 230/400 В. Одно из ключевых нововведений, сообщили в НКРЭКУ, заключается в установлении четких границ допустимого отклонения напряжения: от 207 до 253 В (±10% от номинального значения).

«Ожидается, что эти изменения положительно повлияют на качество электроснабжения. Стабильное напряжение уменьшит риск повреждения бытовой техники, чувствительной к колебаниям, а также снизит потребность в дополнительных средствах защиты, таких как стабилизаторы. Кроме того, это будет способствовать повышению энергоэффективности — электроприборы смогут работать в оптимальном режиме, без перегрузок и потерь мощности», — пояснили в комиссии.

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Бытовой технике из-за изменения стандартов напряжения ничего не угрожает: современные устройства изготавливают с учетом европейских норм. Большинство старых приборов также могут выдержать до 240 В.

Например, на зарядном устройстве для ноутбука и мобильных телефонов указано, что они выдерживают напряжение от 100 до 240 В. Такие же цифры указаны, например, на зарядном устройстве для аккумуляторного пылесоса или штепсельной вилке тостера.

В мире более распространены два эталона напряжения: американский эталон 100−127 вольт, европейский эталон 220−240 вольт.

Инфографика: «Слово и дело»

Самое низкое напряжение в сети — 100 вольт — в Японии. Напряжение 110 В — в Белизе, Гаити, Колумбии и Ямайке, 115 В — на Барбадосе, в Тринидаде и Тобаго, 120 В — в Венесуэле, США, Гватемале, Гондурасе, Доминиканской Республике, Эквадоре, Канаде, Коста-Рике Сальвадоре, на Багамах.

Напряжение 240 В используется в Австралии, Брунее, Гайане, Кении, Катаре, Кирибати, Малайзии, Науру, Уганде, Фиджи, Папуа-Новой Гвинее, на Сейшелах, Тонга.

В других странах мира, в том числе европейских, используется напряжение 220 или 230 вольт.

Слово і Діло По материалам:

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