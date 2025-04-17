С 1 июля в Украине начнут действовать европейские подходы к качеству электропитания: что это значит — Finance.ua

С 1 июля в Украине начнут действовать европейские подходы к качеству электропитания: что это значит Сегодня 10:12 — Энергетика

С 1 июля в Украине начнут действовать европейские подходы к качеству электропитания: что это значит

С 1 июля 2025 года в Украине начнут действовать европейские подходы к определению параметров качества электропитания, в частности , переход на номинальное напряжение 230/400 В.

Об этом сообщила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Одно из ключевых нововведений — установление четких пределов допустимого отклонения напряжения: от 207 до 253 В (±10% от номинального значения 230 В).

Зачем это

Ожидается, что эти изменения окажут положительное влияние на качество электроснабжения. Стабильное напряжение уменьшит риск повреждения бытовой техники, чувствительной к колебаниям, а также снизит потребность в дополнительных средствах защиты, таких как стабилизаторы.

Кроме того, это приведет к повышению энергоэффективности — электроприборы смогут работать в оптимальном режиме, без перегрузок и потерь мощности.

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