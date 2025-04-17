С 1 июля в Украине начнут действовать европейские подходы к качеству электропитания: что это значит — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С 1 июля в Украине начнут действовать европейские подходы к качеству электропитания: что это значит

Энергетика
94
С 1 июля в Украине начнут действовать европейские подходы к качеству электропитания: что это значит
С 1 июля в Украине начнут действовать европейские подходы к качеству электропитания: что это значит
С 1 июля 2025 года в Украине начнут действовать европейские подходы к определению параметров качества электропитания, в частности , переход на номинальное напряжение 230/400 В.
Об этом сообщила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.
Одно из ключевых нововведений — установление четких пределов допустимого отклонения напряжения: от 207 до 253 В (±10% от номинального значения 230 В).

Зачем это

Ожидается, что эти изменения окажут положительное влияние на качество электроснабжения. Стабильное напряжение уменьшит риск повреждения бытовой техники, чувствительной к колебаниям, а также снизит потребность в дополнительных средствах защиты, таких как стабилизаторы.
Кроме того, это приведет к повышению энергоэффективности — электроприборы смогут работать в оптимальном режиме, без перегрузок и потерь мощности.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems