Литва стала крупнейшим поставщиком бензина в Украину — Finance.ua
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Литва стала крупнейшим поставщиком бензина в Украину

Энергетика
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Литва стала крупнейшим поставщиком бензина в Украину
Литва стала крупнейшим поставщиком бензина в Украину
С начала года Украина импортировала около 370 тыс. т бензина, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В апреле поставки немного недотянули до 100 тыс. т, но выросли на 28% по сравнению с прошлогодним показателем.
Об этом пишет Enkorr.
Литва стала крупнейшим поставщиком бензина в Украину
Отмечается, что на рынок бензина повлияло вступление с 1 мая нормы об обязательном добавлении биоэтанола. Так, в апреле было отгружено около 58 тысяч. т «спиртового», или 60% общего импорта бензина.
Ведущие позиции занял польский концерн PKN Orlen, который оперативно сориентировался в ситуации и начал отправлять украинским контрагентам новое топливо. Апрельский результат — 37,5 тыс. т — абсолютное преимущество в поставках бензина с биоэтанолом.

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Лидером среди поставщиков бензина с большим отрывом стал литовский Мажейкяйский НПЗ PKN Orlen (32,2 тыс. т или треть импорта). В целом же из Литвы импортировала 41 украинская компания. По сравнению с апрелем прошлого года, литовцы нарастили экспорт в Украину в 3,2 раза.
Вторая строчка по OMV Petrom — 23,82 тыс. т, из которых чуть более 15 тыс. т — спиртосодержащего. Также из румынского направления 7 бензовозов поступило от Oscar Downstream.
В отличие от Польши, импорт бензина из Германии сократился на 33%, до 14,8 тыс. т. Причина — обвал поставок из НПЗ Holborn с 9,9 до 2,7 тыс. т. Из-за новых требований к А-95 это направление покинули крупнейшие покупатели.
Литва стала крупнейшим поставщиком бензина в Украину
В апреле ТОП-10 крупнейших импортеров увеличили свою долю в общем импорте с 83 до 88%, обеспечив 86,2 тыс. т горючего (+5%).
Неизменная тройка лидеров — ОККО, WOG и UPG — завезла суммарно 72,7 тыс. т. Поставки ОККО увеличились 16% (38,2 тыс. т), WOG уменьшились на 8% (22,4 тыс. т), UPG — не изменились (12,1 тыс. т).
Десятку лидеров покинули «Люкс Країна» и «Авантаж». Это позволило оптовику «АО Энерго Трейд», увеличившему поставки из Молдовы на 96% (1,3 тыс. т), и АЗС «Маркет» попасть в список.
Литва стала крупнейшим поставщиком бензина в Украину
«Бензин остается единственной позицией среди моторных топлив, импорт которого в 2025 году растет. Наилучшие позиции удерживает польский Orlen, у которого давние связи с украинскими компаниями. Между тем пока нет уверенности, что позиции „Орлена“ железобетонные, ибо устойчивая стратегия по Украине еще не озвучена», — отмечают аналитики.
По материалам: enkorr
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