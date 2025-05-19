ЕС хочет дополнительно снизить ценовой потолок для российской нефти — Reuters Сегодня 18:30 — Энергетика

На этой неделе ЕС предложит министрам финансов стран G7 снизить текущую предельную цену на российскую нефть, транспортируемую морским путем, установленную на уровне $60 за баррель в рамках нового пакета санкций против москвы.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на европейского комиссара по экономике Валдиса Домбровскиса.

Домбровскис не упомянул, до какого уровня, по желанию Европейского Союза, нужно было бы снизить предельную цену, но чиновники ЕС, проинформированные об обсуждении, заявили, что ЕС предложит 50 долларов за баррель.

Читайте также Апрель был рекордно низким по уровню доходов от экспорта нефти для рф — Власюк

«Это то, на что мы обратили внимание со стороны Комиссии в контексте 18 пакета санкций. Я ожидаю определенного интереса также со стороны других партнеров G7 в этом отношении и обсуждения», — сказал Домбровскис.

В страны G7 входят Соединенные Штаты, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония. Европейская комиссия и глава министров финансов еврозоны также принимают участие во встречах министров финансов G7.

Ценовое ограничение G7 было согласовано в декабре 2022 года, запрещая торговлю российской сырой нефтью, транспортируемой танкерами, если цена превышает 60 долларов за баррель, а также запрещая судоходным, страховым и перестраховым компаниям обрабатывать грузы российской сырой нефти по всему миру, если только она не продается по цене ни же предельной.

Читайте также Страны ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти

Эта мера имела целью уменьшить доходы россии, чтобы у нее было меньше денег на оплату вторжения в Украину, в то же время предотвращая резкое падение мировых поставок нефти.

При этом россия обходит ограничение цен стран G7 с помощью «теневого флота» танкеров, не получающих страховки от западных компаний, а российская нефть марки Urals большую часть времени торгуется выше ограничения цен.

Но в начале апреля цена упала ниже $60, поскольку глобальное беспокойство по поводу экономического роста после объявлений США о глобальных тарифах также повлияло на цены на нефть.

Читайте также Сколько стоят крупнейшие нефтегиганты мира

Напомним, доходы российского федерального бюджета от нефти и газа в апреле 2025 года по сравнению с апрелем 2024 года сократились на 12% с 1,23 триллиона рублей до 1,09 триллиона рублей.

Цена на российскую нефть в рублях упала до двухлетнего минимума ниже отметки в 4000 рублей за баррель и на 40% ниже, чем планировалось в федеральном бюджете. Это усиливает давление на кремль, который и так страдает от растущего дефицита бюджета.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.