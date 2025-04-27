Сколько стоят крупнейшие нефтегиганты мира — Finance.ua

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Сколько стоят крупнейшие нефтегиганты мира

Энергетика
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Сколько стоят крупнейшие нефтегиганты мира
Сколько стоят крупнейшие нефтегиганты мира
Суммарная капитализация пяти топовых нефтяных компаний в мире превышает 2,7 триллиона долларов. Это фирмы из США, Великобритании, Китая и Саудовской Аравии.
Об этом сообщает Global Ranking.
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Пятерку лидеров замыкает крупнейшая нефтяная компания Китая — PetroChina. Рыночная капитализация компании составляет 190,6 млрд долларов.
Следующие три позиции в рейтинге занимают компании из Великобритании и США соответственно:
  • Shell — 193,70 миллиарда долларов.
  • Chevron — 240,82 миллиарда долларов.
  • Exxon Mobil — 462,45 миллиарда долларов.
Самой дорогой компанией в мире является Saudi Aramco. Рыночная капитализация компании составляет 1,64 триллиона долларов.
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Это саудовская компания, которая также имеет государственный статус. Saudi Aramco также выигрывает от того, что Саудовская Аравия владеет одним из крупнейших резервов нефти в мире.
Саудовская Аравия по запасам нефти в размере 267 миллиардов баррелей уступает только Венесуэле.
По материалам:
Телеканал 24
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