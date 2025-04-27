Сколько стоят крупнейшие нефтегиганты мира — Finance.ua

Сколько стоят крупнейшие нефтегиганты мира Сегодня 22:14 — Энергетика

Сколько стоят крупнейшие нефтегиганты мира

Суммарная капитализация пяти топовых нефтяных компаний в мире превышает 2,7 триллиона долларов. Это фирмы из США, Великобритании, Китая и Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Global Ranking.

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Пятерку лидеров замыкает крупнейшая нефтяная компания Китая — PetroChina. Рыночная капитализация компании составляет 190,6 млрд долларов.

Следующие три позиции в рейтинге занимают компании из Великобритании и США соответственно:

Shell — 193,70 миллиарда долларов.

Chevron — 240,82 миллиарда долларов.

Exxon Mobil — 462,45 миллиарда долларов.

Самой дорогой компанией в мире является Saudi Aramco. Рыночная капитализация компании составляет 1,64 триллиона долларов.

Это саудовская компания, которая также имеет государственный статус. Saudi Aramco также выигрывает от того, что Саудовская Аравия владеет одним из крупнейших резервов нефти в мире.

Саудовская Аравия по запасам нефти в размере 267 миллиардов баррелей уступает только Венесуэле.

Телеканал 24 По материалам:

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