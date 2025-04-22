«Нафтогаз» располагает несколькими сценариями отопительного сезона, включая ограничение потребления газа — Finance.ua
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«Нафтогаз» располагает несколькими сценариями отопительного сезона, включая ограничение потребления газа

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«Нафтогаз» рассматривает разные сценарии, включая жесткие ограничения потребления. Промышленности рекомендовано импортировать газ, государство ищет финансирование для закупок.
НАК «Нафтогаз Украины» готовится к следующему отопительному сезону по нескольким сценариям — от комфортного до жесткого, с ограничениями. Украинской промышленности рекомендуют ориентироваться на импортный газ. В настоящее время государство ищет дополнительное финансирование для его закупки. Об этом сообщила заместитель председателя наблюдательного совета НАК Наталья Бойко.
Замглавы наблюдательного совета НАК отметила, что «Нафтогаз» будет использовать все возможности, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону, чтобы он прошел в «максимальном комфортном формате по заполненным хранилищам». Однако добавила, что есть несколько сценариев, и не все они оптимистичны.
«Очень много сценариев прописано, некоторые из них прагматично будут предусматривать жесткие меры, в том числе и по ограничению потребления. Хотя, в моем понимании, мы этого не допустим, поскольку возобновлять потребление газа значительно сложнее, чем в электричестве, и совсем другие технические особенности. Поэтому все-таки я думаю, что мы справимся в миксе закачка плюс импорт» — сказала Бойко.
Также заместитель председателя наблюдательного совета НАК отметила, что газовая отрасль уже продемонстрировала возможность достаточно быстро восстанавливаться после российских атак, хотя именно они и являются ключевым фактором, который влияет на то, как пройдет отопительный сезон в Украине в следующем году.
По материалам:
УНН
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