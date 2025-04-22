Цены на нефть растут, обеспокоенность по поводу пошлин остается — Finance.ua

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Цены на нефть растут, обеспокоенность по поводу пошлин остается

Энергетика
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Цены на нефть растут, обеспокоенность по поводу пошлин остается
Цены на нефть растут, обеспокоенность по поводу пошлин остается
Цены на нефть выросли, поскольку инвесторы воспользовались падением котировок и стали закрывать короткие позиции, впрочем, опасения относительно влияния пошлин и монетарной политики США на экономику сохраняются, что может уменьшить спрос на топливо.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 36 центов до $66,62 за баррель. Контракт на нефть WTI с поставкой в мае вырос на 65 центов, до $63,73 за баррель. Более активный июньский контракт WTI подорожал на 43 цента (0,7%) — до $62,84 за баррель.
В понедельник оба эталонных сорта упали более чем на 2% из-за признаков прогресса в ядерных переговорах между США и Ираном, что уменьшило опасения относительно ограничения поставок.
«После резкого обвала в понедельник рынок начал закрывать короткие позиции», — отметил Хироюки Кикукава, главный стратег инвестиционного подразделения Nissan Securities.
В понедельник президент США Дональд Трамп снова раскритиковал главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла и заявил, что экономика США может замедлиться, если немедленно не будут снижены процентные ставки.
Его слова вызвали обеспокоенность по поводу независимости ФРС в вопросах монетарной политики, а также перспектив американских активов. В понедельник основные биржевые индексы США упали, а долларовый индекс снизился до минимума за три года.
«Растущая неопределенность вокруг монетарной политики США может отрицательно сказаться на финансовых рынках и экономике в целом, что повышает риски снижения спроса на нефть», — отметил Кикукава.
Согласно опросу Reuters от 17 апреля, инвесторы считают, что тарифная политика США повлечет за собой существенное замедление экономики в этом году и следующем. Вероятность рецессии в течение следующих 12 месяцев, по оценкам, приближается к 50%.
Прогресс в переговорах между США и Ираном также может оказывать давление на цены на нефть, снижая опасения относительно нехватки поставок, ведь Иран - это один из ключевых производителей.
По материалам:
Економічна Правда
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