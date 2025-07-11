Еврокомиссия предложит плавающую цену на российскую нефть — Reuters Сегодня 14:28 — Энергетика

Еврокомиссия предложит плавающую цену на российскую нефть — Reuters

Европейская комиссия предлагает установить плавающую предельную цену на российскую нефть в рамках нового проекта пакета санкций против рф.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на Reuters.

Агентство отмечает, что в своем 18-м пакете санкций против россии ЕК предложила странам Группы семи (G7) снизить предельную цену с 60 долларов за баррель до 45 долларов за баррель. Предельная цена G7, направленная на ограничение возможностей россии финансировать войну в Украине, была изначально согласована в декабре 2022 года.

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План снижения верхнего предела цен был вызван падением мировых цен на нефть, что сделало нынешний предел в значительной степени неактуальным.

Великобритания и ЕС не смогли заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа по снижению лимита на встрече лидеров G7 в Канаде в июне.

Цены на нефть ненадолго выросли почти до 80 долларов за баррель во время 12-дневной войны между Израилем и Ираном в июне, прежде чем снова упасть до 60 долларов.

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Четыре источника в ЕС сообщили, что Комиссия разрабатывает механизм, корректирующий ограничение цен на российскую нефть в зависимости от изменений мировой цены на нефть.

Напомним, в начале июля 2022 года страны «Группы семи» договорились обвалить цены на российскую нефть. Создав таким образом специальный механизм, благодаря которому российскую нефть не будут покупать по более высокой цене, чем это будет прописано в общем договоре.

3 декабря Совет ЕС принял решение об установлении предельной цены на экспортируемую россией нефть на уровне 60 долларов США за баррель. Механизм работал с 5 декабря 2022 года.

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