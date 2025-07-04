Вследствие атаки рф в четырех районах Киева прекратили подачу газа — Finance.ua

Вследствие атаки рф в четырех районах Киева прекратили подачу газа Сегодня 14:20 — Энергетика

Вследствие атаки рф в четырех районах Киева прекратили подачу газа

Вследствие российской атаки в Святошинском, Киево-Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах Киева временно прекращено распределение газа в дома.

Об этом сообщает «Киевгаз».

«Аварийные бригады „Киевгаза“ продолжают работать над последствиями российской атаки на столицу. Вследствие очередного обстрела со стороны россии на Киев временно прекращено распределение газа в дома в Святошинском, Киево-Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах», — сказано в сообщении.

Отмечается, что специалисты Управления аварийно-восстановительных работ АО «Киевгаз» продолжают выполнять работы по устранению последствий вражеских обстрелов, в частности, падения обломков, попаданий вражеских беспилотников и ракет.

Напомним, ночью 4 июля россия атаковала Украину 550 средствами воздушного нападения — 539 дронов разного типа и 11 ракет. Силы ПВО обезвредили 478 целей.

Киев подвергся массированной атаке, в нескольких районах было зафиксировано падение обломков и вспыхнули пожары.

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