Вследствие атаки рф в четырех районах Киева прекратили подачу газа — Finance.ua
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Вследствие атаки рф в четырех районах Киева прекратили подачу газа

Энергетика
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Вследствие атаки рф в четырех районах Киева прекратили подачу газа
Вследствие атаки рф в четырех районах Киева прекратили подачу газа
Вследствие российской атаки в Святошинском, Киево-Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах Киева временно прекращено распределение газа в дома.
Об этом сообщает «Киевгаз».
«Аварийные бригады „Киевгаза“ продолжают работать над последствиями российской атаки на столицу. Вследствие очередного обстрела со стороны россии на Киев временно прекращено распределение газа в дома в Святошинском, Киево-Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах», — сказано в сообщении.
Отмечается, что специалисты Управления аварийно-восстановительных работ АО «Киевгаз» продолжают выполнять работы по устранению последствий вражеских обстрелов, в частности, падения обломков, попаданий вражеских беспилотников и ракет.
Напомним, ночью 4 июля россия атаковала Украину 550 средствами воздушного нападения — 539 дронов разного типа и 11 ракет. Силы ПВО обезвредили 478 целей.
Киев подвергся массированной атаке, в нескольких районах было зафиксировано падение обломков и вспыхнули пожары.
По материалам:
Finance.ua
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