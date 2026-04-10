Как хотят изменить энергосистему Украины

В Украине может существенно измениться структура электрической генерации — акцент с тепловых электростанций (ТЭС) будет постепенно смещаться к источникам «зеленой энергии».

В частности, страну ожидает развитие инфраструктуры биогазовых электростанций и возобновляемых источников энергии.

Об этом заявил глава правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко, пишет LB.ua.

Он объясняет свое мнение тем, что международные финансовые организации, за чьи средства идет развитие украинской энергетики, не будут выделять финансирование на традиционную тепловую генерацию.

«Никто сейчас не строит за свои деньги, их берут у международных финансовых организаций, а они все нацелены на развитие «зеленой» генерации «, — отмечает Зайченко.

В «Укрэнерго» считают, что базой будущей энергосистемы должна быть атомная генерация и сейчас в Украине увеличиваются ее мощности. Кроме того, Украина должна развивать полупиковую генерацию, роль которой раньше выполняли ТЭС.

«В будущем это будут, скажем, биогазовые электростанции, которые будут работать как „зеленые“. Плюс развитие возобновляемых источников энергии в комплексе с высокоманевренной генерацией и аккумуляцией — это наше будущее», — считает Виталий Зайченко.

Кроме того, обновленная энергосистема будет иметь показатель выбросов углекислого газа не выше, чем сейчас (150 г/кВт-ч, тогда как прямые выбросы угольных ТЭС — 924 г/кВт-ч). В то же время, она будет экономически выгоднее, благодаря модернизации или закрытию максимально неэффективных с точки зрения энергопотребления заводов.

«Технологии дешевеют, и я думаю, инвесторы пойдут. Гигантов вроде ЗАЭС + Запорожская ТЭС — 10 ГВт на одной площадке — больше не будет. ЗАЭС строилась под нужды таких же мощных гигантских потребителей — металлургических комбинатов. Но все меняется. Сейчас потребление идет в другую сторону — дата-центры, небольшие производства, которые потребляют экономно», — объяснил Зайченко.

