0 800 307 555
Украина планирует накопить 14,6 млрд кубов газа к зиме

Первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Денис Шмигаль
Первый вице-премьер-министр Украины – министр энергетики Денис Шмигаль
Правительство утвердило прогнозный баланс поступления и распределения природного газа на 2026/2027 годы. По базовому сценарию запасы газа в подземных хранилищах по состоянию на начало отопительного сезона должны составлять 14,6 миллиарда кубометров.
Об этом первый вице-премьер — министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил по итогам заседания Кризисного комитета с участием представителей компаний топливно-энергетического сектора.

Базовый сценарий

Согласно базовому сценарию, к началу отопительного сезона в подземных хранилищах газа планируется накопить 14,6 млрд куб. м газа.
«В то же время мы понимаем, что продолжаем жить в условиях войны, когда враг целенаправленно атакует, в том числе и газовую инфраструктуру. Очевидно, следующая зима будет проходить в таких же сложных обстоятельствах, как нынешняя. Поэтому, учитывая ситуацию, прогноз может корректироваться в соответствии с безопасной ситуацией», — отметил Шмыгаль.
По его словам, ориентиром остается опыт предыдущих отопительных сезонов: наличие природного газа в ПХГ не менее 13,2 млрд куб. м газа до начала ОЗП. Это позволит стабильно пройти зиму даже при низких температурах и массированных атаках. Таким образом, 13,2 млрд. куб. м определен как критически необходимый минимум.

Ключевые задачи подготовки к зиме

Глава Минэнерго подчеркнул, что для стабильного прохождения следующего осенне-зимнего периода ключевыми задачами остаются:
  • своевременное контрактирование импортных поставок природного газа;
  • закачка ресурса в ПХГ в период самых низких рыночных цен;
  • диверсификация маршрутов поставок.
По словам Шмыгаля, НАК «Нафтогаз Украины» и Оператор ГТС Украины уже работают над вопросом о бронировании возможных мощностей для импорта природного газа и продолжении действия маршрутных продуктов «Вертикального газового коридора».
«Подготовка к следующему отопительному сезону уже идет, а ключевым приоритетом остается укрепление энергетической устойчивости Украины», — подытожил Шмыгаль.
По материалам:
Finance.ua
Также по теме
Также по теме
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
