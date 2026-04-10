Украина планирует накопить 14,6 млрд кубов газа к зиме
Правительство утвердило прогнозный баланс поступления и распределения природного газа на 2026/2027 годы. По базовому сценарию запасы газа в подземных хранилищах по состоянию на начало отопительного сезона должны составлять 14,6 миллиарда кубометров.
Об этом первый вице-премьер — министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил по итогам заседания Кризисного комитета с участием представителей компаний топливно-энергетического сектора.
Базовый сценарий
Согласно базовому сценарию, к началу отопительного сезона в подземных хранилищах газа планируется накопить 14,6 млрд куб. м газа.
«В то же время мы понимаем, что продолжаем жить в условиях войны, когда враг целенаправленно атакует, в том числе и газовую инфраструктуру. Очевидно, следующая зима будет проходить в таких же сложных обстоятельствах, как нынешняя. Поэтому, учитывая ситуацию, прогноз может корректироваться в соответствии с безопасной ситуацией», — отметил Шмыгаль.
По его словам, ориентиром остается опыт предыдущих отопительных сезонов: наличие природного газа в ПХГ не менее 13,2 млрд куб. м газа до начала ОЗП. Это позволит стабильно пройти зиму даже при низких температурах и массированных атаках. Таким образом, 13,2 млрд. куб. м определен как критически необходимый минимум.
Ключевые задачи подготовки к зиме
Глава Минэнерго подчеркнул, что для стабильного прохождения следующего осенне-зимнего периода ключевыми задачами остаются:
- своевременное контрактирование импортных поставок природного газа;
- закачка ресурса в ПХГ в период самых низких рыночных цен;
- диверсификация маршрутов поставок.
По словам Шмыгаля, НАК «Нафтогаз Украины» и Оператор ГТС Украины уже работают над вопросом о бронировании возможных мощностей для импорта природного газа и продолжении действия маршрутных продуктов «Вертикального газового коридора».
«Подготовка к следующему отопительному сезону уже идет, а ключевым приоритетом остается укрепление энергетической устойчивости Украины», — подытожил Шмыгаль.
Поделиться новостью
Также по теме
Катар готовит к запуску крупнейший в мире завод по сжижению газа
Украина планирует накопить 14,6 млрд кубов газа к зиме
ЕС смягчит правила импорта газа во избежание дефицита
Нефтяные резервы США выросли: данные Минэнерго существенно разошлись с прогнозами
Goldman Sachs изменил прогноз цен на нефть на второй квартал 2026 года
Цены на АЗС 9 апреля: кто снизил цену (инфографика)