Microsoft обогнала Apple по рыночной стоимости — Finance.ua

Microsoft обогнала Apple по рыночной стоимости 01.08.2025, 02:34 — Фондовый рынок

Microsoft обогнала Apple по рыночной стоимости

Компания Microsoft после закрытия торгов превысила $4 трлн рыночной капитализации, став второй компанией после Nvidia в клубе $4 трлн.

Об этом пишет CNBC.

Отмечается, что рост произошел после квартального отчета, превзошедшего ожидания: акции поднялись на 8%, а рыночная стоимость компании достигла примерно $4,1 трлн. Если тенденция сохранится, Microsoft официально присоединится к Nvidia, впервые достигшей этой отметки в начале июля.

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Microsoft сообщила о 18% роста доходов — самый высокий темп за более трех лет, обусловленный развитием облачного бизнеса Azure. Впервые Microsoft раскрыла долларовую выручку Azure и заявила, что вместе с другими облачными сервисами она превысила $75 млрд в 2025 финансовом году, что на 34% больше, чем в прошлом году.

С начала года акции Microsoft выросли на 22%, опередив индекс S&P 500.

Как известно, Nvidia и Microsoft больше всего заработали на буме искусственного интеллекта и обогнали Apple по стоимости на рынке. Apple теперь третья с $3,2 трлн и падением акций на 17% в этом году, потому что инвесторы боятся, что она отстает в ИИ.

Видеокарты Nvidia лежат в основе крупных языковых моделей Microsoft, OpenAI, Google и Meta. В 2025 году акции Nvidia выросли на 33%, а свой новый финансовый отчет компания покажет в конце августа.

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