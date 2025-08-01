Microsoft обогнала Apple по рыночной стоимости — Finance.ua

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Microsoft обогнала Apple по рыночной стоимости

Фондовый рынок
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Microsoft обогнала Apple по рыночной стоимости
Microsoft обогнала Apple по рыночной стоимости
Компания Microsoft после закрытия торгов превысила $4 трлн рыночной капитализации, став второй компанией после Nvidia в клубе $4 трлн.
Об этом пишет CNBC.
Отмечается, что рост произошел после квартального отчета, превзошедшего ожидания: акции поднялись на 8%, а рыночная стоимость компании достигла примерно $4,1 трлн. Если тенденция сохранится, Microsoft официально присоединится к Nvidia, впервые достигшей этой отметки в начале июля.
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Microsoft сообщила о 18% роста доходов — самый высокий темп за более трех лет, обусловленный развитием облачного бизнеса Azure. Впервые Microsoft раскрыла долларовую выручку Azure и заявила, что вместе с другими облачными сервисами она превысила $75 млрд в 2025 финансовом году, что на 34% больше, чем в прошлом году.
С начала года акции Microsoft выросли на 22%, опередив индекс S&P 500.
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Как известно, Nvidia и Microsoft больше всего заработали на буме искусственного интеллекта и обогнали Apple по стоимости на рынке. Apple теперь третья с $3,2 трлн и падением акций на 17% в этом году, потому что инвесторы боятся, что она отстает в ИИ.
Видеокарты Nvidia лежат в основе крупных языковых моделей Microsoft, OpenAI, Google и Meta. В 2025 году акции Nvidia выросли на 33%, а свой новый финансовый отчет компания покажет в конце августа.
По материалам:
Корреспондент.net
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