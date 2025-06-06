Объем международных резервов больше, чем на начало года: 44,5 млрд долл. США — НБУ Сегодня 15:04 — Казна и Политика

Объем международных резервов больше, чем на начало года: 44,5 млрд долл. США — НБУ

Как сообщает Нацбанк , международные резервы по состоянию на 1 июня 2025 года составили 44,5 млрд долл. США.

В мае они снизились на 4,6%.

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Причины

Такая динамика обусловлена ​​валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте.

Эти операции были частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и от размещения валютных ОВГЗ.

Объем международных резервов

Несмотря на уменьшение, объем международных резервов больше, чем на начало года, и достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка.

От кого поступили средства в мае

На валютные счета правительства в НБУ поступило 1 357,1 млн долл. США:

1 129,5 млн долл. США — от Европейского Союза в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

227,6 млн долл. от размещения валютных ОВГЗ. За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 310,1 млн долл. США, из которых:

184,4 млн долл. США — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

67,1 млн долл. США — обслуживание и погашение долга перед ЕИБ;

30,2 млн долл. США — обслуживание и погашение долга перед ЕБРР;

28,4 млн долл. США — уплата другим международным кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 296,3 млн долл. США. Чистая продажа валюты НБУ в мае составляла 2 961,1 млн долл. США.

Ранее Пышный напомнил , что финансовый и страховой сектор обеспечивает около 10% всех поступлений в государственный бюджет. По его словам, это одна из самых прозрачных и эффективных сфер экономики Украины.

Он также обратил внимание на рост объемов кредитования бизнеса, который в настоящее время достигает 30% в годовом измерении, а также на стабильность процентных ставок, вернувшихся к доковидному уровню.

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