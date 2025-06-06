Объем международных резервов больше, чем на начало года: 44,5 млрд долл. США — НБУ
Как сообщает Нацбанк, международные резервы по состоянию на 1 июня 2025 года составили 44,5 млрд долл. США.
В мае они снизились на 4,6%.
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Причины
Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте.
Эти операции были частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и от размещения валютных ОВГЗ.
Объем международных резервов
Несмотря на уменьшение, объем международных резервов больше, чем на начало года, и достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка.
От кого поступили средства в мае
На валютные счета правительства в НБУ поступило 1 357,1 млн долл. США:
- 1 129,5 млн долл. США — от Европейского Союза в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
- 227,6 млн долл. от размещения валютных ОВГЗ. За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 310,1 млн долл. США, из которых:
- 184,4 млн долл. США — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;
- 67,1 млн долл. США — обслуживание и погашение долга перед ЕИБ;
- 30,2 млн долл. США — обслуживание и погашение долга перед ЕБРР;
- 28,4 млн долл. США — уплата другим международным кредиторам.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 296,3 млн долл. США. Чистая продажа валюты НБУ в мае составляла 2 961,1 млн долл. США.
Ранее Пышный напомнил, что финансовый и страховой сектор обеспечивает около 10% всех поступлений в государственный бюджет. По его словам, это одна из самых прозрачных и эффективных сфер экономики Украины.
Он также обратил внимание на рост объемов кредитования бизнеса, который в настоящее время достигает 30% в годовом измерении, а также на стабильность процентных ставок, вернувшихся к доковидному уровню.
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