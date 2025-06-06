Украинцы теряют интерес к доллару: что взамен — Finance.ua

Украинцы теряют интерес к доллару: что взамен
Как сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Юрий Гелетий, чистый спрос на наличную валюту в Украине в апреле-мае существенно снизился, и это из-за уменьшения интереса населения к доллару, пишет Интерфакс.
«В целом, мы наблюдаем в последние месяцы уменьшение спроса на наличную валюту. Отмечу, что уменьшение спроса было больше на доллары. С учетом текущей ситуации с торговой политикой в США, с увеличением безработицы, мы наблюдаем, что уменьшается спрос на американские активы», —
сказал Гелетий.
В апреле чистый спрос на наличный доллар составил $58 млн, то сейчас он снизился до $10 млн.
Спрос на евро
Как сообщил Гелетий, у евро такого не наблюдается, потому что чистый спрос составляет 190 млн евро. Люди продолжают покупать евро, но это небольшие объемы, если сравнивать с началом года.
В начале 2025 года чистый спрос на доллар составил около $900 млн, а на евро — 365 млн евро.
Он отметил, что люди диверсифицируют и вкладывают в евро, но опять же это суммы не материальные для нашего рынка.
Напомним, что после вступления Украины в членство в Европейском Союзе Национальный банк Украины должен будет изменить курсообразующую валюту — с доллара на евро. Об этом заявил заместитель председателя правления НБУ Сергей Николайчук.
По его словам, «доллар для нас — курсообразующая валюта. Большинство показателей, которыми оперирует НБУ, учитываются в долларах. Но наше будущее — членство в Евросоюзе. Обретая его, мы обязуемся в еще более далеком будущем перейти на евро. Когда мы будем в ЕС, конечно, основные наши показатели внешнего сектора будут учитываться в евро».
Справка Finance.ua:
- Согласно статистике НБУ, в мае чистая покупка населением валюты увеличилась до $280 млн со $188 млн в апреле, в то же время это значительно меньше, чем в марте ($642 млн) и январе (1,29 млрд), а также в мае прошлого года ($972 млн).
- В мае этого года впервые с августа 2023 года население больше продало безналичной валюты, чем купило — на $32 млн.
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