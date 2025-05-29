НБУ готовится перейти с доллара на евро после вступления в ЕС — Finance.ua
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НБУ готовится перейти с доллара на евро после вступления в ЕС

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НБУ готовится перейти с доллара на евро после вступления в ЕС
НБУ готовится перейти с доллара на евро после вступления в ЕС
После вступления в Украину членства в Европейском Союзе Национальный банк Украины должен будет изменить курсообразующую валюту — с доллара на евро.
Об этом заявил заместитель председателя правления НБУ Сергей Николайчук в интервью Forbes.ua.
«Доллар для нас — курсообразующая валюта. Большинство показателей, которыми оперирует НБУ, учитываются в долларах. Но наше будущее — членство в Евросоюзе. Обретая его, мы обязуемся в еще более далеком будущем перейти на евро. Когда мы будем в ЕС, конечно, основные наши показатели внешнего сектора будут учитываться в евро», — заявил Николайчук.

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По его словам, в определенный момент НБУ должен будет сменить курсообразующую валюту — с доллара на евро.
«Изучаем этот вопрос, анализируем плюсы-минусы. Но в краткосрочной перспективе такой вопрос не стоит», — добавил он.
Николайчук объяснил, что в течение следующих 10−15 лет НБУ будет оценивать, насколько Украина готова отказаться от гривны в пользу евро.
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«Многие страны ЕС до сих пор считают целесообразным иметь собственные валюты и достаточно категоричны в этом. Хотя при вступлении в ЕС они берут на себя обязательство перейти на евро в определенной перспективе», — отметил заместитель председателя правления НБУ.
Он добавил, что Нацбанк не рассматривает включение криптовалют в ближайшие пять лет в национальные резервы.

Справка Finance.ua:

  • Глава НБУ Андрей Пышный ранее сообщал, что Украина начинает рассматривать отход от доллара США и возможность более тесной привязки своей валюты к евро на фоне раскола мировой торговли и растущих связей с Европой. «Эта работа сложная и требует высококачественной, разносторонней подготовки», — отметил Пышный.
  • Международный валютный фонд считает, что для финансовой стабильности Украины необходимо придерживаться политики плавающего курса гривны. Такой режим предусмотрен действующей программой сотрудничества с фондом.
По материалам:
Forbes.ua
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