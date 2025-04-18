Украина готовится к присоединению к Единой зоне платежей в евро — Finance.ua

Украина готовится к присоединению к Единой зоне платежей в евро Сегодня 21:19 — Казна и Политика

Украина готовится к присоединению к Единой зоне платежей в евро

Кабинет Министров Украины одобрил проект по установлению законодательных изменений для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Документ предусматривает комплексную адаптацию украинского законодательства к стандартам ЕС в сфере финансового мониторинга, предотвращения отмывания средств и обеспечения прозрачности финансовых операций.

Среди ключевых положений законопроекта — создание реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, администрирование которого будет осуществляться Государственной налоговой службой Украины. Также предлагается создание реестра конечных бенефициарных владельцев трастов или подобных правовых образований с внедрением механизма верификации представленной информации.

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Отдельное внимание уделено внедрению института обличителей в сфере предотвращения и противодействия, с предоставлением им правовой защиты, в частности права на бесплатную вторичную помощь и запреты на раскрытие их персональных данных.

Проектом также устанавливается обязанность для Национального банка, банков, других финансовых учреждений и поставщиков платежных услуг уведомлять Государственную информационную систему об открытии или закрытии счетов, электронных кошельков и индивидуальных сейфов.

Кроме того, законопроект:

совершенствует процедуры верификации бенефициарных владельцев юридических лиц;

усиливает санкции за непредставление или предоставление недостоверной информации;

расширяет список субъектов первичного финансового мониторинга;

закрепляет требования к внутренним документам по финансовому мониторингу;

согласовывает санкционный механизм с требованиями FATF и директивами ЕС.

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