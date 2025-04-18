Украина готовится к присоединению к Единой зоне платежей в евро — Finance.ua
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Украина готовится к присоединению к Единой зоне платежей в евро

Казна и Политика
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Украина готовится к присоединению к Единой зоне платежей в евро
Украина готовится к присоединению к Единой зоне платежей в евро
Кабинет Министров Украины одобрил проект по установлению законодательных изменений для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Документ предусматривает комплексную адаптацию украинского законодательства к стандартам ЕС в сфере финансового мониторинга, предотвращения отмывания средств и обеспечения прозрачности финансовых операций.
Среди ключевых положений законопроекта — создание реестра счетов и индивидуальных банковских сейфов физических лиц, администрирование которого будет осуществляться Государственной налоговой службой Украины. Также предлагается создание реестра конечных бенефициарных владельцев трастов или подобных правовых образований с внедрением механизма верификации представленной информации.
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Отдельное внимание уделено внедрению института обличителей в сфере предотвращения и противодействия, с предоставлением им правовой защиты, в частности права на бесплатную вторичную помощь и запреты на раскрытие их персональных данных.
Проектом также устанавливается обязанность для Национального банка, банков, других финансовых учреждений и поставщиков платежных услуг уведомлять Государственную информационную систему об открытии или закрытии счетов, электронных кошельков и индивидуальных сейфов.
Кроме того, законопроект:
  • совершенствует процедуры верификации бенефициарных владельцев юридических лиц;
  • усиливает санкции за непредставление или предоставление недостоверной информации;
  • расширяет список субъектов первичного финансового мониторинга;
  • закрепляет требования к внутренним документам по финансовому мониторингу;
  • согласовывает санкционный механизм с требованиями FATF и директивами ЕС.
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По материалам:
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