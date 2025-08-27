В США на фоне переизбытка жилья резко упали продажи новых домов — Finance.ua

В США на фоне переизбытка жилья резко упали продажи новых домов Сегодня 07:05 — Недвижимость

В США на фоне переизбытка жилья резко упали продажи новых домов

На рынке недвижимости в США наблюдается переизбыток жилья, продажи новых односемейных домов упали на 8,2% до 652 000, а средняя цена продажи новых домов упала до 487 300 долларов, пишет УНН со ссылкой на Inman.

🔊 Текст этой новости доступен в аудиоформате. Кликните на изображение, чтобы прослушать.

Продажа новых односемейных домов продолжила снижаться в июле 2025 года, на фоне того, как застройщики столкнулись с рынком покупателей, которые не реагировали позитивно на рост ипотечных ставок и цен на жилье.

Согласно данным, опубликованным в понедельник Бюро переписи населения США и Министерством жилищного строительства и городского развития страны, продажи новых односемейных домов снизились на 8,2% в годовом исчислении и на 0,6% в месячном исчислении до 652 000 (с учетом сезонных колебаний).

Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали рост продаж новых односемейных домов до 630 тысяч единиц.

К концу июля 2025 года, с учетом сезонности, прогнозируемое количество новых домов на продажу составило 499 000, что на 0,6% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 7,3% больше, чем в июле 2024 года (465 000). Прогноз продаж за июнь также был повышен с прошлого месяца (627 тысяч) до 656 тысяч.

При текущем уровне продаж 499 000 домов на продажу соответствуют 9,2-месячному предложению, что соответствует уровню запасов на июнь 2025 года. Этот прогноз запасов на 16,5% выше прошлогоднего прогноза (7,9 месяцев), полученный в июле 2024 года.

Между тем, медианная цена продажи снизилась на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 403 800 долларов. Эта цена также на 5,9% ниже медианной цены продаж в июле 2024 года, которая составляла 429 000 долларов.

Средняя цена продажи новых домов, проданных в июле 2025 года, составила 487 300 долларов, что на 3,6% ниже средней цены продажи в июне 2025 года и на 5% ниже средней цены продажи в июле 2024 года.

«На рынке наблюдается избыток жилья — как нового, так и существующего, — и покупатели не заинтересованы в таких ценах и ипотечных ставках, — заявила Гизер Лонг, главный экономист Navy Federal Credit Union. — Строители пытаются распродать недвижимость, предлагая скидки и льготы, но этого пока недостаточно, чтобы привлечь большинство покупателей. Показательно, что медианная цена нового дома теперь чуть ниже медианной цены существующего жилья, выставленного на продажу, что свидетельствует о том, насколько активно застройщики пытаются привлечь покупателей».

Рассылка Finance.ua о деньгах. Это помощник в разумном обращении с деньгами. Здесь вы найдете практические советы, проверенные сервисы, секреты экономии и заработка, которые будете получать 1 раз в 2 недели на вашу почту. Подключайтесь и получайте полезнейший контент от нас!

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.