Более 80% многоэтажек не могут получить доступ к программам термомодернизации — исследование Сегодня 06:44 — Недвижимость

Более 80% многоэтажек не могут получить доступ к программам термомодернизации — исследование

Более 80% многоквартирных домов в Украине не имеют ОСМД и поэтому фактически не могут воспользоваться государственными или местными программами термомодернизации.

2 со ссылкой на результаты исследования ОО «Экодия». Об этом пишет 3mсо ссылкой на результаты исследования ОО «Экодия».

Результаты исследования

Согласно исследованию, национальные программы поддержки «Енергодім», «ГрінДІМ», «ВідновиДІМ», а также банковские инструменты лизинга и льготного кредитования ориентированы исключительно на ОСМД, ЖСК и кооперативы. Дома без ОСМД не имеют возможности подаваться на эти программы даже при наличии инициативной группы. Лишь отдельные общины предлагают локальные механизмы софинансирования или револьверные фонды, но они остаются точечными.

По данным опроса КМИС, 91% жителей хотят внедрять энергоэффективные меры, 74% не знают ни одной программы, которую могли бы использовать, а 48% готовы создать ОСМД, однако главными барьерами называют пассивность соседей и сложность организации процессов.

«Украина в последние годы модернизирует только те дома, где уже есть ОСМД. Но больше всего тепла теряют именно те, жители которых не имеют доступа к программам финансирования энергосберегающих мероприятий. Чтобы изменить ситуацию, нужно не только желание людей, но и системные шаги государства. Правительство должно обеспечить реальную поддержку от финансовых стимулов до консультационных сервисов и создать условия, которые упростят организацию совладельцев. Без этого большинство домов будет оставаться вне программ модернизации, а страна потеряет шанс уменьшить энергетические риски», — отмечает специалист по энергетической политике Экодии Ирина Климась.

Пробелы в государственной политике

Отдельную проблему составляют пробелы в государственной политике. Исследование показывает слабый контроль за деятельностью управляющих компаний, недостаточную прозрачность их работы и отсутствие доступных консультационных сервисов и технического сопровождения на уровне общин. Также в Украине до сих пор нет структуры, которая системно отвечала бы за управление жилищным фондом. Функции в этой сфере распределены между несколькими органами исполнительной власти, в частности, Минразвития, которое занимается вопросами жилищно-коммунального хозяйства, и местными органами власти.

Читайте также Как изменились цены на квартиры с резервным питанием

При этом даже в домах без ОСМД можно реализовывать минимальные энергоэффективные меры: установку общедомовых счетчиков, балансировку системы отопления, утепление труб и монтаж индивидуальных тепловых пунктов. По оценкам специалистов, модернизация может снизить энергопотребление зданий примерно на 42%. Для жителей это означает меньшие счета за коммунальные услуги и дольше срок службы самого дома.

Тем не менее, без финансовых инструментов и технического сопровождения энергоэффективные решения остаются недоступными для большинства старых домов. Так что эксперты призывают правительство предусмотреть для них минимальный пакет обязательных мер, что обеспечит быстрый результат, экономию ресурсов и создаст мотивацию для объединения совладельцев. Это позволит интегрировать весь жилищный фонд в государственные программы модернизации. По словам Ирины Климась, такие решения не заменяют создание ОСМД, но позволяют не ждать многие годы, пока все дома пройдут этот путь.

3m2 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.