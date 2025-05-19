Финляндия будет поставлять Украине боеприпасы на средства доходов от замороженных активов рф — Finance.ua

Финляндия будет поставлять Украине боеприпасы на средства доходов от замороженных активов рф Сегодня 19:48 — Мир

Финляндия будет поставлять Украине боеприпасы на средства доходов от замороженных активов рф

Финляндия стала одной из участниц программы ЕС, предусматривающей предоставление Украине военной помощи за счет доходов от замороженных в Европе российских активов — на это предусмотрено 90 млн евро.

Об этом сообщило Министерство обороны Финляндии.

Финляндию отобрали как одну из стран, которая будет участвовать в предоставлении Украине помощи за счет средств доходов от замороженных российских активов.

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Соглашение с Еврокомиссией предусматривает, что Финляндия будет передавать Украине боеприпасы большого калибра. Боеприпасы будут закупаться у финского оборонпрома и будут оплачиваться доходами от замороженных активов, которые будут передаваться через Европейский фонд мира — в общей сложности на 90 млн евро.

Министр обороны Антти Хяккянен отметил, что такая схема одновременно обеспечивает рабочие места финской оборонной промышленности и оказывает поддержку Украине.

«Этот новый пакет, наряду с нашей национальной программой поддержки на 660 млн евро, будет способствовать развитию более прочной связи между финским ОПК и поддержкой Финляндией Украины. Это отличный пример того, на что способен финский ОПК, и это свидетельствует о том, что наши инвестиции в мощности производства дают результат», — отметил он.

Європейська правда По материалам:

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