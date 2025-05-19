Финляндия будет поставлять Украине боеприпасы на средства доходов от замороженных активов рф — Finance.ua
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Финляндия будет поставлять Украине боеприпасы на средства доходов от замороженных активов рф

Мир
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Финляндия будет поставлять Украине боеприпасы на средства доходов от замороженных активов рф
Финляндия будет поставлять Украине боеприпасы на средства доходов от замороженных активов рф
Финляндия стала одной из участниц программы ЕС, предусматривающей предоставление Украине военной помощи за счет доходов от замороженных в Европе российских активов — на это предусмотрено 90 млн евро.
Об этом сообщило Министерство обороны Финляндии.
Финляндию отобрали как одну из стран, которая будет участвовать в предоставлении Украине помощи за счет средств доходов от замороженных российских активов.
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Соглашение с Еврокомиссией предусматривает, что Финляндия будет передавать Украине боеприпасы большого калибра. Боеприпасы будут закупаться у финского оборонпрома и будут оплачиваться доходами от замороженных активов, которые будут передаваться через Европейский фонд мира — в общей сложности на 90 млн евро.
Министр обороны Антти Хяккянен отметил, что такая схема одновременно обеспечивает рабочие места финской оборонной промышленности и оказывает поддержку Украине.
«Этот новый пакет, наряду с нашей национальной программой поддержки на 660 млн евро, будет способствовать развитию более прочной связи между финским ОПК и поддержкой Финляндией Украины. Это отличный пример того, на что способен финский ОПК, и это свидетельствует о том, что наши инвестиции в мощности производства дают результат», — отметил он.
По материалам:
Європейська правда
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