США ввели санкции против очередной сети, помогавшей Ирану сбывать нефть

Мир
20
Министерство финансов США ввело санкции за поставку иранской нефти против сети компаний и судов, управляемых бизнесменом Валид аль-Самарраи. Он имеет гражданство Ирака и Сент-Китса и Невиса и работает в Объединенных Арабских Эмиратах.
Об этом сообщил Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
Там заявили, что компании бизнесмена смешивали иранскую нефть с иракской и продавали ее как иракскую, чтобы скрыть подлинное происхождение. По оценкам, эта схема приносила Ирану и его партнерам около $300 миллионов в год.
Аль-Самарраи использовал две компании в ОАЭ — Babylon Navigation DMCC и Galaxy Oil FZ LLC. Первая из названных компаний занималась логистикой и судоходством, а вторая продавала нефть на мировом рынке.
Читайте также
Для перевозок бизнесмен применял по меньшей мере девять судов под флагом Либерии, включая ADENA, LILIANA, CAMILLA, DELFINA, BIANCA, ROBERTA, ALEXANDRA, BELLAGIO и PAOLA. Часть из них перегружала нефть в Персидском заливе и в иракских портах.
Чтобы скрыть деятельность, суда прибегали к разным методам: перегрузкам «судно в судно» с иранскими танкерами, подделке сигналов автоматической идентификационной системы, передающей информацию о местонахождении судна и т. д.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что цель — перекрыть доходы Ирана от нефти и уменьшить его влияние в Ираке.
Теперь все активы аль-Самарраи и его компаний в США или под контролем американцев, или заморожены. Гражданам США запрещено вести с ними какие-либо дела.
По материалам:
theБабель
Санкции
