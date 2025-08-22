США ввели новые санкции против «теневого флота» Ирана — Finance.ua

США ввели новые санкции против «теневого флота» Ирана Сегодня 10:33

США ввели новые санкции против «теневого флота» Ирана

Управление контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США заявило о новых санкциях против международной сети компаний и судов «теневого флота» Ирана. Причина — незаконная транспортировка нефти в Китай.

В частности, санкции ввели против гражданина Греции Антониоса Маргаритиса, сети компаний и суда которого входят в так называемый «теневой флот» Ирана. По данным ведомства, Маргаритис «использовал свой многолетний опыт работы в судоходной отрасли для незаконного содействия транспортировке и продаже иранской нефти».

Как сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент, санкции ослабят способность Ирана финансировать разработку передовых вооружений и «поддерживать террористические группировки», угрожающие безопасности войск США и союзников.

OFAC выяснило, что Маргаритис контролирует ряд компаний, в частности, Marant Shipping and Trading SA, Square Tanker Management Ltd., Comford Management SA и United Chartering SA, зарегистрированных в Греции и на Маршалловых островах. Эти компании занимались перемещением иранских грузов даже после того, как часть судов подверглась санкциям. Также под ограничения попала компания Cristobal Marine Corp., связанная с его сетью.

Кроме того, под санкции попали Ozarka Shipping — FZCO (ОАЭ), эксплуатировавшая суда VICTORY ARI, SONDOS (под флагом Антигуа и Барбуды) и KATSUYA (флаг Гамбии). Еще под ограничениями оказалась Changbai Glory Shipping Limited (Маршалловы острова), владеющая судном LAFIT (флаг Либерии).

Следует упомянуть и гонконгские компании U Beacon Shipping Co., Limited и Hong Kong Hangshun Shipping Limited, являющиеся владельцами судов ADELINE G и KONGM (флаг Панамы), а также Ares Shipping Limited, владеющей судном ARES. Они тоже в санкционном списке.

Согласно законодательству США все имущество и доли в собственности подсанкционных лиц, находящихся в Штатах или под контролем американских граждан, подлежат блокированию. Запрещены также любые транзакции с их участием, если иное не разрешено OFAC.

