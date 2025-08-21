На мировом рынке доллар США стал снижаться — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На мировом рынке доллар США стал снижаться

Валюта
72
На мировом рынке доллар США стал снижаться
На мировом рынке доллар США стал снижаться
В четверг, 21 августа, курс доллара США стал снижаться после достижения недельного максимума.
Азиатские фондовые рынки в целом демонстрировали смешанную динамику, поскольку инвесторы готовятся к новостям, которые могут повлиять на рынок.
Об этом пишет агентство Reuters.
Японский Nikkei упал на 0,6%, еще больше отступив от рекорда, достигнутого во вторник, 19 августа.
Несмотря на ночную распродажу на Уолл-стрит, вызванную падением акций технологических компаний, японские производители микросхем показали смешанные результаты: Advantest вырос на 3%, а Tokyo Electron упал на 2%. Южнокорейский KOSPI подскочил на 0,9% после падения до шестинедельного минимума накануне. Австралийский индекс вырос на 0,6% и снова достиг исторического максимума.
Читайте также
Фьючерсы на акции США показали снижение: фьючерсы на Nasdaq упали на 0,2%, а фьючерсы на S&P 500 — на 0,1%. За ночь индекс Nasdaq Composite снизился на 0,7%, а индекс S&P 500 — на 0,2%.
В настоящее время трейдеры оценивают вероятность снижения ставки Федеральной резервной системы США на 0,25 процентного пункта 17 сентября примерно в 80% и учитывают в ценах общее смягчение на 52 базисных пункта до конца года.
Читайте также
На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций США осталась стабильной на уровне 4,2965% на последней сессии. При этом доходность японских государственных облигаций несколько выросла, а доходность 20-летних облигаций поднялась до 2,655% впервые с конца 1999 года.
Попробуйте новый формат: данная новость на Finance.ua доступна и в формате видео с голосом. 🎤 Для просмотра нажмите на изображение.
По материалам:
Finance.ua
Валюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems