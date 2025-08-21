На мировом рынке доллар США стал снижаться — Finance.ua

На мировом рынке доллар США стал снижаться Сегодня 11:33 — Валюта

На мировом рынке доллар США стал снижаться

снижаться после достижения недельного максимума. В четверг, 21 августа, курс доллара США сталдостижения недельного максимума.

Азиатские фондовые рынки в целом демонстрировали смешанную динамику, поскольку инвесторы готовятся к новостям, которые могут повлиять на рынок.

Об этом пишет агентство Reuters

Японский Nikkei упал на 0,6%, еще больше отступив от рекорда, достигнутого во вторник, 19 августа.

Несмотря на ночную распродажу на Уолл-стрит, вызванную падением акций технологических компаний, японские производители микросхем показали смешанные результаты: Advantest вырос на 3%, а Tokyo Electron упал на 2%. Южнокорейский KOSPI подскочил на 0,9% после падения до шестинедельного минимума накануне. Австралийский индекс вырос на 0,6% и снова достиг исторического максимума.

Фьючерсы на акции США показали снижение: фьючерсы на Nasdaq упали на 0,2%, а фьючерсы на S&P 500 — на 0,1%. За ночь индекс Nasdaq Composite снизился на 0,7%, а индекс S&P 500 — на 0,2%.

В настоящее время трейдеры оценивают вероятность снижения ставки Федеральной резервной системы США на 0,25 процентного пункта 17 сентября примерно в 80% и учитывают в ценах общее смягчение на 52 базисных пункта до конца года.

На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций США осталась стабильной на уровне 4,2965% на последней сессии. При этом доходность японских государственных облигаций несколько выросла, а доходность 20-летних облигаций поднялась до 2,655% впервые с конца 1999 года.

