Шесть «соглашений» Трампа: об урегулировании каких конфликтов заявляет президент США — Finance.ua

Несмотря на выдвижение президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его роль в разрешении мировых вооруженных конфликтов, президент США надеется пополнить свой список побед завершением войны в Украине. Ранее Трамп ошибочно ожидал, что завершения российско-украинской войны он сможет достичь быстрее всего.

Конго и Руанда. В июне этого года африканские государства Руанда и Демократическая Республика Конго подписали мирное соглашение об окончании боевых действий на востоке Конго, заключенное при посредничестве США и Катара. Вооруженный конфликт между государствами длился более 30 лет, все это время восточную часть ДРК охватывали беспорядки, но с марта 2022 года конфликты и насилие резко обострились. Столкновения были на территории провинции Северное Киву.

Подписанию предшествовали многомесячные переговоры с участием США, которые стремились помимо завершения войны заложить основу для масштабных западных инвестиций в регион, богатый стратегическими минералами. В соглашении стороны приняли совместное решение: предоставить 90 дней на вывод войск Руанды из ДР Конго, а США смогут добывать ископаемые в Конго. В документе также прописано создание новых мощностей по переработке минералов в Руанде, которая тоже имеет ресурсы, правда, меньше, чем у Конго. Полностью ли решен вооруженный конфликт — окончательно неизвестно, выводы могут быть преждевременными.

Индия и Пакистан. Вооруженный конфликт между двумя ядерными государствами Индией и Пакистаном, претендующими на Кашмир, обострился с апреля 2025 года. А в ночь на 7 мая Индия начала операцию «Синдур» и нанесла ракетные удары по территории Пакистана и контролируемым пакистанскими властями районам Кашмира.

Однако в ночь на 10 мая 2025 года после телефонного разговора между начальниками генеральных штабов обеих стран Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня — без подписания мирного соглашения. Общались со сторонами конфликта госсекретарь и вице-президент США. Тогда Трамп заявил, что именно он завершил войну между Индией и Пакистаном, и этот факт, по его словам, недостаточно осветили в СМИ. Однако по состоянию на август 2025 года конфликт окончательно не разрешен.

Израиль и Иран. В июне 2025 года Израиль и В июне 2025 года Израиль и Иран , между которыми идет многолетнее противостояние, согласились на предложения перемирия и договорились о прекращении огня. Об этом Трамп лично сообщил в соцсети Truth Social. В ходе урегулирования Соединенные Штаты нашли посредника, которым стал Катар (также применили оружие и ударили по ядерным объектам Ирана, чем помогли Израилю).

Сам конфликт был эскалацией многолетней вражды, в рамках которой Иран отрицал легитимность Израиля, боевые действия между государствами обострились в середине июня 2025 года. СМИ писали о том, что во время июньской атаки Израиля был ранен президент Ирана Масуд Пезешкиан. По состоянию на август 2025 года конфликт окончательно не разрешен.

Камбоджа и Таиланд. 23 июля 2025 г. на полуострове Индокитай обострился военный конфликт между Таиландом и Камбоджей, которому уже более 100 лет. Причиной являются разночтения карт начала ХХ века, которые определяли границы государств. В спорной зоне оказались несколько старинных храмов, в том числе комплексы кхмеров Prasat Preah Vihear и Prasat Ta Muen Thom, которые и стали центром конфликта.

Однако после пяти дней боев лидеры Камбоджи и Таиланда на фоне угроз Дональда Трампа не заключать с ними торговые соглашения договорились о безусловном прекращении огня. Решение было принято при посредничестве Малайзии. Оно вступило в силу 29 июля. Однако на сегодняшний день конфликт окончательно не разрешен.

Азербайджан и Армения. Война за контроль над Нагорно-Карабахским регионом продолжалась более 30 лет. Территориальный конфликт был обусловлен прежде всего этническим составом населения — Карабах населяют преимущественно армяне, но в советские времена регион входил в Азербайджанскую ССР. За это время Армения выиграла первую карабахскую войну, но быстро проиграла вторую.

8 августа 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение с участием президента США Дональда Трампа. Один из 17 пунктов соглашения предусматривает создание транзитного коридора, который будет называться «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (транзит между Азербайджаном и Нахичеванской автономией, проходящей по армянскому региону Сюник).

Эфиопия и Египет. Конфликт между Эфиопией и Египтом возник вокруг так называемой «Плотины великого эфиопского возрождения» — крупнейшей плотины в Африке, строительство которой продолжалось с 2011 года. Ее открытие ожидается в сентябре этого года. Суть спора двух стран по использованию вод Нила. Плотину строит Эфиопия и не исключает в будущем построить гидроэлектростанции на ней для развития экономики. В свою очередь Египет заявляет о том, что водохранилище плотины может повлиять на водоснабжение долины Нила, откуда страна использует воду для нужд населения в сельском хозяйстве.

В конфликт в июле этого года вмешались США. В частности, Трамп заявил, что «необходимо работать над разрешением спора вокруг „Плотины великого эфиопского возрождения“, учитывая важность воды Нила для Египта как источника дохода и жизни». В настоящее время конфликт не разрешен.

Отметим, что еще одним нерешенным конфликтом остается ситуация вокруг Сербии и Косово. В частности, Сербия не соглашается признать независимость Косово, провозглашенную еще в 2008 году, и считает его своей автономной областью. Однако в июле этого года президент Косово Вьоса Османи со ссылкой на информацию от служб безопасности заявила, что «вмешательство президента США Дональда Трампа помогло предотвратить недавнюю эскалацию с Сербией». Подробности она не уточнила. При этом сам Трамп неоднократно упоминал в СМИ о своем посредничестве в отношениях между Косово и Сербией как пример роли США в предотвращении конфликта. Пока неизвестно, на какой стадии находится решение вопроса.

Напомним, 15 августа этого года состоялась историческая встреча Трапа с российским диктатором владимиром путиным на Аляске, на которой обсуждали возможные пути завершения войны в Украине. Сейчас, по словам самого Трампа, Зеленский и путин находятся «в процессе» организации встречи. После этого, как планируется, последует трехсторонняя встреча с участием США, на которой станет возможным подписание мирного соглашения.

