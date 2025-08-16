Трамп откладывает введение санкций против рф — Finance.ua

Трамп откладывает введение санкций против рф Сегодня 09:57 — Казна и Политика

Трамп откладывает введение санкций против рф

Американский президент заявил, что встреча на Аляске с российским диктатором владимиром путиным прошла «очень хорошо», поэтому пока Трамп откладывает введение дополнительных санкций или других «строгих мер» для россии.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

Подробности

У президента США спросили, рассматривает ли он какие-либо меры против рф, в частности введение вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть, ведь они с путиным так и не достигли соглашения о прекращении огня в Украине.

Трамп отметил, что может вернуться к этому вопросу «через две-три недели», но считает, что нужды в санкциях нет.

«Учитывая, что произошло сегодня, я думаю, что мне не нужно об этом думать. Возможно, мне придется подумать об этом через две-три недели, но сейчас нам не нужно об этом думать. Я думаю, что встреча прошла очень хорошо», — добавил американский президент.

Что предшествовало

Как пишет Reuters, ранее президент США угрожал ввести строгие санкции против рф, чтобы заставить путина прекратить войну против Украины.

Но Трамп отказался от этого после того, как президент рф согласился на личную встречу на Аляске.

Также перед саммитом Трамп заявлял, что путин столкнется с серьезными экономическими последствиями, если он не будет заинтересован в окончании войны в Украине.

