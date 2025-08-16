Трамп откладывает введение санкций против рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Трамп откладывает введение санкций против рф

Казна и Политика
18
Трамп откладывает введение санкций против рф
Трамп откладывает введение санкций против рф
Американский президент заявил, что встреча на Аляске с российским диктатором владимиром путиным прошла «очень хорошо», поэтому пока Трамп откладывает введение дополнительных санкций или других «строгих мер» для россии.
Об этом он сказал в интервью Fox News.

Подробности

У президента США спросили, рассматривает ли он какие-либо меры против рф, в частности введение вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть, ведь они с путиным так и не достигли соглашения о прекращении огня в Украине.
Читайте также
Трамп отметил, что может вернуться к этому вопросу «через две-три недели», но считает, что нужды в санкциях нет.
«Учитывая, что произошло сегодня, я думаю, что мне не нужно об этом думать. Возможно, мне придется подумать об этом через две-три недели, но сейчас нам не нужно об этом думать. Я думаю, что встреча прошла очень хорошо», — добавил американский президент.

Что предшествовало

Как пишет Reuters, ранее президент США угрожал ввести строгие санкции против рф, чтобы заставить путина прекратить войну против Украины.
Читайте также
Но Трамп отказался от этого после того, как президент рф согласился на личную встречу на Аляске.
Также перед саммитом Трамп заявлял, что путин столкнется с серьезными экономическими последствиями, если он не будет заинтересован в окончании войны в Украине.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems