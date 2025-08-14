Трамп предложит путину доступ к природным ресурсам Аляски в обмен на завершение войны — СМИ — Finance.ua
Трамп предложит путину доступ к природным ресурсам Аляски в обмен на завершение войны — СМИ

Президент США Дональд Трамп планирует во время встречи с правителем россии путиным 15 августа предложить ряд экономических стимулов, в том числе доступ к природным ресурсам Аляски и частичное снятие санкций с российской авиационной отрасли в обмен на прекращение войны против Украины.
Об этом пишет The Telegraph.
По данным издания, среди предложений, которые Трамп может озвучить путину в Анкоридже: открытие для рф доступа к природным ресурсам Аляски, снятие части санкций с российской авиационной промышленности и предоставление путину доступа к редкоземельным минералам на украинских территориях, которые находятся под оккупацией россии.
К подготовке переговоров, по информации издания, привлечен министр финансов США Скотт Бессент. Он изучает экономические уступки, которые США могут сделать для россии, чтобы ускорить заключение соглашения о прекращении огня.
Считается, что Украина владеет 10% мировых запасов лития, используемого для производства батарей. Два из крупнейших месторождений лития находятся в районах, контролируемых россией, и путин уже заявлял претензии на ценные полезные ископаемые, которые там добываются.
«Есть ряд стимулов, среди которых возможно соглашение по минералам/редкоземельным металлам», — рассказал The Telegraph источник, знакомый с предложениями.
Другие стимулы включают упразднение запрета на экспорт запчастей и оборудования, необходимых для обслуживания российских самолетов, значительная часть которых находится в аварийном состоянии.
После начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Запад ограничил поставки критических деталей, что привело к износу значительной части авиапарка. По словам главы российского государственного оборонного концерна «Ростех» Сергея Чемезова, до 30% самолетов западного производства в россии могут быть сняты с эксплуатации в течение пяти лет.
Дословно: «Отмена санкций против российской авиации могла бы быть выгодной для американского производителя Boeing. Из флота более чем в 700 самолетов, где доминируют Airbus и Boeing, российские авиакомпании могли бы вновь обратиться к американским поставщикам за критическими деталями и техническим обслуживанием».
Трамп также рассматривает возможность предоставить россии доступ к природным ресурсам в Беринговом проливе, где, по оценкам, могут быть значительные неразведанные запасы нефти и газа.
Економічна Правда
