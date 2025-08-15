Европейские фондовые рынки поднялись до пятимесячного максимума перед встречей Трампа и путина — Finance.ua

Европейские фондовые рынки поднялись до пятимесячного максимума перед встречей Трампа и путина Сегодня 15:28 — Фондовый рынок

Европейские фондовые рынки поднялись до пятимесячного максимума перед встречей Трампа и путина

В пятницу, 15 августа, европейские фондовые рынки достигли самых высоких уровней почти за пять месяцев.

Об этом пишет Reuters.

Рост поддержал положительный сезон корпоративной отчетности и интерес инвесторов к предстоящей встрече Дональда Трампа и владимира путина на Аляске.

Общеевропейский индекс STOXX 600 поднялся на 0,3% благодаря росту акций горнодобывающих компаний и химического сектора, демонстрируя вторую неделю позитивную динамику.

Читайте также США ввели санкции против компании А7 и связанных с ней структур

Большинство ведущих бирж также торговались в плюсе:

британский FTSE 100 достиг рекордных отметок;

немецкий DAX — месячного максимума;

итальянский FTSE MIB поднялся до уровней, которых не было с 2007 года.

Инвесторы следят за переговорами лидеров США и россии, где будут обсуждаться возможное прекращение огня в Украине и ядерное соглашение.

По словам стратега по акциям Metzler Capital Markets Уве Хоманна, рынки уже частично учли в стоимости акций ожидания восстановления Украины, что особенно отражается на банках и компаниях по производству стройматериалов.

Читайте также Трамп предложит путину доступ к природным ресурсам Аляски в обмен на завершение войны — СМИ

Мировые рынки росли, несмотря на повышение цен производителей в США, что снизило шансы на существенное снижение ставок ФРС в следующем месяце, а также слабые экономические данные из Китая.

Тем временем 54% уже отчитавшихся европейских компаний превысили прогнозы аналитиков.

Лидеры и аутсайдеры дня

Наибольший рост показали горнодобывающие компании — их акции прибавили 1,4%:

Antofagasta подорожала на 2% после публикации сильного полугодового отчета;

Anglo American и Glencore — более 2%;

датский производитель силовых кабелей NKT вырос на 7,6% после повышения годового прогноза.

В то же время технологический сектор испытал давление. Акции ASML упали на 1,8% после снижения прогнозов американской Applied Materials из-за слабого спроса в Китае и тарифной неопределенности. BE Semiconductor и ASMI потеряли 2,5% и 1,9% соответственно.

Худший результат дня продемонстрировала Pandora — минус 13,2% после падения продаж на ключевых рынках Европы.

🔎 Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.