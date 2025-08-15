Европейские фондовые рынки поднялись до пятимесячного максимума перед встречей Трампа и путина — Finance.ua

Европейские фондовые рынки поднялись до пятимесячного максимума перед встречей Трампа и путина
В пятницу, 15 августа, европейские фондовые рынки достигли самых высоких уровней почти за пять месяцев.
Об этом пишет Reuters.
Рост поддержал положительный сезон корпоративной отчетности и интерес инвесторов к предстоящей встрече Дональда Трампа и владимира путина на Аляске.
Общеевропейский индекс STOXX 600 поднялся на 0,3% благодаря росту акций горнодобывающих компаний и химического сектора, демонстрируя вторую неделю позитивную динамику.
Большинство ведущих бирж также торговались в плюсе:
- британский FTSE 100 достиг рекордных отметок;
- немецкий DAX — месячного максимума;
- итальянский FTSE MIB поднялся до уровней, которых не было с 2007 года.
Инвесторы следят за переговорами лидеров США и россии, где будут обсуждаться возможное прекращение огня в Украине и ядерное соглашение.
По словам стратега по акциям Metzler Capital Markets Уве Хоманна, рынки уже частично учли в стоимости акций ожидания восстановления Украины, что особенно отражается на банках и компаниях по производству стройматериалов.
Мировые рынки росли, несмотря на повышение цен производителей в США, что снизило шансы на существенное снижение ставок ФРС в следующем месяце, а также слабые экономические данные из Китая.
Тем временем 54% уже отчитавшихся европейских компаний превысили прогнозы аналитиков.
Лидеры и аутсайдеры дня
Наибольший рост показали горнодобывающие компании — их акции прибавили 1,4%:
- Antofagasta подорожала на 2% после публикации сильного полугодового отчета;
- Anglo American и Glencore — более 2%;
- датский производитель силовых кабелей NKT вырос на 7,6% после повышения годового прогноза.
В то же время технологический сектор испытал давление. Акции ASML упали на 1,8% после снижения прогнозов американской Applied Materials из-за слабого спроса в Китае и тарифной неопределенности. BE Semiconductor и ASMI потеряли 2,5% и 1,9% соответственно.
Худший результат дня продемонстрировала Pandora — минус 13,2% после падения продаж на ключевых рынках Европы.
