Европейские фондовые рынки поднялись до пятимесячного максимума перед встречей Трампа и путина — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Европейские фондовые рынки поднялись до пятимесячного максимума перед встречей Трампа и путина

Фондовый рынок
7
Европейские фондовые рынки поднялись до пятимесячного максимума перед встречей Трампа и путина
Европейские фондовые рынки поднялись до пятимесячного максимума перед встречей Трампа и путина
В пятницу, 15 августа, европейские фондовые рынки достигли самых высоких уровней почти за пять месяцев.
Об этом пишет Reuters.
Рост поддержал положительный сезон корпоративной отчетности и интерес инвесторов к предстоящей встрече Дональда Трампа и владимира путина на Аляске.
Общеевропейский индекс STOXX 600 поднялся на 0,3% благодаря росту акций горнодобывающих компаний и химического сектора, демонстрируя вторую неделю позитивную динамику.
Читайте также
Большинство ведущих бирж также торговались в плюсе:
  • британский FTSE 100 достиг рекордных отметок;
  • немецкий DAX — месячного максимума;
  • итальянский FTSE MIB поднялся до уровней, которых не было с 2007 года.
Инвесторы следят за переговорами лидеров США и россии, где будут обсуждаться возможное прекращение огня в Украине и ядерное соглашение.
По словам стратега по акциям Metzler Capital Markets Уве Хоманна, рынки уже частично учли в стоимости акций ожидания восстановления Украины, что особенно отражается на банках и компаниях по производству стройматериалов.
Читайте также
Мировые рынки росли, несмотря на повышение цен производителей в США, что снизило шансы на существенное снижение ставок ФРС в следующем месяце, а также слабые экономические данные из Китая.
Тем временем 54% уже отчитавшихся европейских компаний превысили прогнозы аналитиков.

Лидеры и аутсайдеры дня

Наибольший рост показали горнодобывающие компании — их акции прибавили 1,4%:
  • Antofagasta подорожала на 2% после публикации сильного полугодового отчета;
  • Anglo American и Glencore — более 2%;
  • датский производитель силовых кабелей NKT вырос на 7,6% после повышения годового прогноза.
Читайте также
В то же время технологический сектор испытал давление. Акции ASML упали на 1,8% после снижения прогнозов американской Applied Materials из-за слабого спроса в Китае и тарифной неопределенности. BE Semiconductor и ASMI потеряли 2,5% и 1,9% соответственно.
Худший результат дня продемонстрировала Pandora — минус 13,2% после падения продаж на ключевых рынках Европы.
🔎 Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems