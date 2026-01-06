Западные санкции заблокировали многомиллионные облигации Telegram в рф
Облигации Telegram на сумму около $500 млн, хранящиеся в россии, были заморожены из-за западных санкций. Это обнажило финансовую уязвимость мессенджера к российскому рынку, несмотря на то, что основатель Павел Дуров публично пытался дистанцироваться от москвы.
Об этом сообщает агентство Financial Times.
Компания за последние годы провела несколько размещений долговых бумаг, в частности, выпустила облигации на $1,7 млрд в мае, чтобы выкупить уже имеющийся долг. По словам людей, знакомых с переговорами, Telegram выкупил большинство бумаг с погашением в 2026 году.
В то же время, как компания сообщала инвесторам, около $500 млн облигаций остаются заблокированными в центральном депозитарии ценных бумаг россии из-за действия западных санкций.
Это подчеркивает, насколько Telegram продолжает зависеть от российского капитала, а санкции усложняют выплаты по долгу и программы выкупа облигаций.
После полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году ЕС, США и Великобритания ввели заморозку активов и ограничение против Национального расчетного депозитария (НСД). Под удар автоматически попали все западные эмитенты, чьи бумаги хранятся у российских инвесторов.
Для Дурова это особенно болезненный удар: в последние годы он не раз публично отвергал спекуляции о зависимости от кремля, называя их «теориями заговора», и пытался демонстрировать разрыв с россией. Telegram от комментариев отказался.
