0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Западные санкции заблокировали многомиллионные облигации Telegram в рф

Фондовый рынок
29
Облигации Telegram на сумму около $500 млн, хранящиеся в россии, были заморожены из-за западных санкций. Это обнажило финансовую уязвимость мессенджера к российскому рынку, несмотря на то, что основатель Павел Дуров публично пытался дистанцироваться от москвы.
Об этом сообщает агентство Financial Times.
Компания за последние годы провела несколько размещений долговых бумаг, в частности, выпустила облигации на $1,7 млрд в мае, чтобы выкупить уже имеющийся долг. По словам людей, знакомых с переговорами, Telegram выкупил большинство бумаг с погашением в 2026 году.
В то же время, как компания сообщала инвесторам, около $500 млн облигаций остаются заблокированными в центральном депозитарии ценных бумаг россии из-за действия западных санкций.
Читайте также
Это подчеркивает, насколько Telegram продолжает зависеть от российского капитала, а санкции усложняют выплаты по долгу и программы выкупа облигаций.
После полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году ЕС, США и Великобритания ввели заморозку активов и ограничение против Национального расчетного депозитария (НСД). Под удар автоматически попали все западные эмитенты, чьи бумаги хранятся у российских инвесторов.
Для Дурова это особенно болезненный удар: в последние годы он не раз публично отвергал спекуляции о зависимости от кремля, называя их «теориями заговора», и пытался демонстрировать разрыв с россией. Telegram от комментариев отказался.
По материалам:
Економічна Правда
Санкции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems