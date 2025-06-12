россия запускает собственный национальный мессенджер, который будет конкурировать с WhatsApp и Telegram — Finance.ua

россия запускает собственный национальный мессенджер, который будет конкурировать с WhatsApp и Telegram
Правительство россии приняло законопроект о создании национального мессенджера, который, кроме обмена сообщениями, будет обеспечивать доступ к государственным и муниципальным услугам, а также к учебным платформам.
Соответствующий документ прошел второе и третье чтение, сообщает Reuters.
Закон требует, чтобы сервис был разработан на территории россии и внесен в реестр российского программного обеспечения. Контролировать создание и работу мессенджера будет организация, которую определит правительство.
Введение государственного мессенджера в россии — это не просто очередной цифровой проект, а инструмент, который может существенно трансформировать информационное пространство страны. Его запуск означает усиление контроля за онлайн-коммуникациями, новые вызовы для конфиденциальности пользователей и постепенное вытеснение независимых платформ.
Прежде всего, новый сервис усилит централизацию цифровой инфраструктуры. Благодаря полному контролю государства над платформой, будет легче вести мониторинг коммуникаций, ограничивать доступ к «нежелательному» контенту и внедрять цензуру в реальном времени.
Таким образом, национальный мессенджер станет еще одним инструментом цифрового контроля, который позволит властям оперативно реагировать на любые проявления инакомыслия.
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Официально заявлено, что запуск нового сервиса не приведет к блокированию Telegram или других популярных платформ, однако предыдущий опыт россии с такими сервисами вызывает сомнения. Вероятны косвенные ограничения: преференции для госучреждений, постепенное вытеснение из госзакупок, или даже тротлинг — искусственное замедление доступа.
В результате государственный мессенджер может стать де-факто обязательным для взаимодействия с госструктурами и образовательными платформами.
Еще одна особенность — требование создать платформу исключительно на основе отечественного программного обеспечения. Это может привести к еще большей технологической изоляции страны, ограничению сотрудничества с международными ІТ-компаниями и ухудшению качества сервиса из-за отсутствия доступа к современным технологиям, открытым стандартам и независимому аудиту.
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