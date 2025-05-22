Telegram впервые получил годовую прибыль в $540 млн — Finance.ua

Telegram впервые получил годовую прибыль в $540 млн Сегодня 22:34 — Технологии&Авто

Telegram впервые получил годовую прибыль в $540 млн

Telegram получил доход в $1,4 млрд в 2024 году, что выше $343 млн годом ранее, согласно презентации компании, с которой ознакомилось издание Financial Times . Компания также перешла от убытков в $173 млн в 2023 году к своей первой годовой прибыли.

В прошлом году прибыль Telegram подскочила до $540 млн, поскольку мессенджер достиг быстрого роста, несмотря на французское судебное разбирательство против его основателя Павла Дурова.

По словам людей, знакомых с ситуацией, огромные доходы были поделены с потенциальными спонсорами перед тем, как Telegram запустил предложение облигаций на сумму около $1,5 млрд. с целью выкупа существующего долга. Продажа долга, начавшаяся в 20 мая, может завершиться уже на следующей неделе.

Согласно документам инвесторов, около половины доходов Telegram в 2024 году в размере $1,4 млрд. поступило от того, что компания называет «партнерствами и экосистемой», тогда как около $250 млн. долларов поступило от рекламы и $292 млн. — от премиальных подписок.

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Рост происходит, несмотря на сомнения в будущем компании после задержания ее основателя французскими властями в Париже в августе прошлого года.

Согласно документам инвесторов, Telegram планирует получить доход в размере $2 млрд в 2025 году, что на 46% больше по сравнению с предыдущим годом. Компания также планирует получить прибыль в размере $720 млн. в следующем году.

По словам источников, главный инвестиционный директор Telegram Джон Хайман сказал, что компания достигла всех своих финансовых целей и что потенциальное первоначальное публичное размещение акций возможно, если рынки станут более дружелюбными.

Компания также признала, что французское расследование может стать препятствием для IPO, но отметила, что проблема может быть решена уже в этом году, сказал один из источников.

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Telegram, полностью принадлежащий Дурову, выпустил облигаций на сумму около $2,4 млрд за последние четыре года, согласно документам. В период с сентября по декабрь 2024 компания выкупила свои непогашенные облигации на сумму $375 млн.

В презентации Telegram также указал на возможности, связанные с искусственным интеллектом, заявив, что он становится самой открытой платформой для технологии. Упоминалось новое партнерство с группой искусственного интеллекта Илона Маска xAI. Telegram заявила, что интегрировала чат-бота Grok от xAI в Telegram «с планами продвигать его на платформе и делить полученный доход», не раскрывая дополнительных подробностей. Это сотрудничество знаменует собой первое крупное расширение Grok в новый сервис социальных сетей вне платформы X Маска.

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