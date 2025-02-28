В Telegram появятся платные комментарии — Finance.ua

В Telegram появятся платные комментарии Сегодня 04:35 — Технологии&Авто

В Telegram появятся платные комментарии

В мессенджере Telegram появилась функция платных комментариев. Она еще не введена, но уже доступна на тестовом сервере мессенджера. Ее тестируют в публичных группах, привязанных к каналам.

Об этом пишет «Код Дурова».

Паблик предполагает, что таким образом администраторы каналов смогут сделать комментарии под своими публикациями платными, получив тем самым дополнительный источник монетизации для собственных каналов.

Подробностей о работе новой функции пока нет. Будет пользователь платить за каждый комментарий или оплачивать подписку, также неизвестно. Сроки введения нового сервиса тоже не уточняются.

Українські Новини По материалам:

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