В Telegram появятся платные комментарии — Finance.ua

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В Telegram появятся платные комментарии

Технологии&Авто
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В Telegram появятся платные комментарии
В Telegram появятся платные комментарии
В мессенджере Telegram появилась функция платных комментариев. Она еще не введена, но уже доступна на тестовом сервере мессенджера. Ее тестируют в публичных группах, привязанных к каналам.
Об этом пишет «Код Дурова».
Паблик предполагает, что таким образом администраторы каналов смогут сделать комментарии под своими публикациями платными, получив тем самым дополнительный источник монетизации для собственных каналов.
В Telegram появятся платные комментарии
Подробностей о работе новой функции пока нет. Будет пользователь платить за каждый комментарий или оплачивать подписку, также неизвестно. Сроки введения нового сервиса тоже не уточняются.
По материалам:
Українські Новини
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