Telegram выпустил обновление — Finance.ua

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Telegram выпустил обновление

Технологии&Авто
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Telegram выпустил обновление
Telegram выпустил обновление
В мессенджере Telegram появились новые функции. Обновление позволяет искать миллионы наклеек с помощью ИИ, копировать ссылки на конкретный момент видео, устанавливать обложки для видео, реагировать звездами от имени канала и просматривать похожие боты, среди других новых возможностей.
Об этом говорится в сообщении Telegram.

Поиск миллионов наклеек с помощью искусственного интеллекта

В декабре была добавлена ​​функция поиска с помощью ИИ для более 40 тыс. наклейки и эмоджи из официальных наборов Telegram.
Теперь модель искусственного интеллекта способна находить миллионы пользовательских наклеек, загруженных пользователями. Поиск поддерживает 29 языков, включая английский, испанский, арабский и украинский. Кроме того, любой пользователь может создавать собственные наклейки или эмоджи в несколько шагов.
Telegram выпустил обновление

Ссылка на текущий момент в видео

Теперь при распространении видео в Telegram или других платформах можно добавлять ссылки на конкретный момент видео.
Когда кто-нибудь перейдет по такой ссылке, видео откроется именно на этом моменте. Для этого нужно нажать кнопку «Поделиться» в видеоплеере и система автоматически предложит добавить текущее время к ссылке.
Telegram выпустил обновление

Обложки для видео на каналах

Теперь можно выбрать кадр для обложки видео, публикуемых в каналах, как и для историй.
Для создания привлекательных миниатюр можно использовать видеоредактор для добавления текста, наклеек, эмоджи и т. д. перед выбором обложки. Это поможет сделать видео более захватывающим и привлечь внимание к контенту.
Telegram выпустил обновление

Сохранение прогресса видео

В Telegram видео автоматически сохраняют ваш прогресс, что позволяет останавливать просмотр и продолжать с того места, на котором вы остановились.
Кроме того, все видео поддерживают режим «картинка в картинке», что позволяет просматривать видео одновременно с ответами на сообщения и просмотром других чатов.
Telegram выпустил обновление

Реакции звездами от имени канала

Пользователи могут поддерживать создателей контента, посылая реакцию звездой на сообщения в каналах.
Теперь для большей конфиденциальности они могут делать это от имени одного из каналов, что позволяет сохранить анонимность и помогает продвигать канал в рейтинге лидеров. Раньше реакции звездами уже были анонимными, скрывая имя пользователя.
Telegram выпустил обновление

Похожие боты

В профилях ботов теперь доступен список похожих ботов, где пользователи могут найти другие популярные сервисы, утилиты и игры, помогающие быстро находить новые полезные инструменты в Telegram.
Telegram выпустил обновление
По материалам:
Діло
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