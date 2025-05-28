Чат-бот Маска с искусственным интеллектом появится в Telegram — Finance.ua

Чат-бот Маска с искусственным интеллектом появится в Telegram Сегодня 18:33 — Технологии&Авто

Чат-бот Маска с искусственным интеллектом появится в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о заключении годового соглашения о сотрудничестве между мессенджером и компанией Илона Маска xAI. Ее чатбот Grok станет доступен более чем одному миллиарду пользователей Telegram уже этим летом, рассказал Дуров.

«Этим летом пользователи Telegram получат доступ к наилучшей технологии искусственного интеллекта на рынке. Мы с Илоном Маском договорились о годовом партнерстве, чтобы донести чат-бот Grok от xAI до более чем миллиарда наших пользователей и интегрировать его во все приложения Telegram», — написал Павел Дуров.

По его словам, соглашение укрепит финансовое положение Telegram: компания получит 300 миллионов долларов наличными и акциями от xAI, а также 50% дохода от подписок xAI, проданных через Telegram.

Кроме этого, Дуров опубликовал ролик, в котором показано, что:

Чат с Grok автоматически появится первым в списке переписки.

Задать вопрос ИИ можно также через поисковую строку.

Grok получит функцию редактирования сообщений и их краткое изложение.

ИИ будет делать дайджест PDF-документов и аналитику ссылок.

В групповых чатах Grok можно будет назначить модератором.

Чат-бот сможет проверять правдивость опубликованного контента.

С помощью Grok можно создавать стикеры и аватары.

🔥 This summer, Telegram users will gain access to the best AI technology on the market. @elonmusk and I have agreed to a 1-year partnership to bring xAI’s @grok to our billion+ users and integrate it across all Telegram apps 🤝



💪 This also strengthens Telegram’s financial… pic.twitter.com/ZPK550AyRV — Pavel Durov (@durov) May 28, 2025

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