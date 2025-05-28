Чат-бот Маска с искусственным интеллектом появится в Telegram — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Чат-бот Маска с искусственным интеллектом появится в Telegram

Технологии&Авто
20
Чат-бот Маска с искусственным интеллектом появится в Telegram
Чат-бот Маска с искусственным интеллектом появится в Telegram
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о заключении годового соглашения о сотрудничестве между мессенджером и компанией Илона Маска xAI. Ее чатбот Grok станет доступен более чем одному миллиарду пользователей Telegram уже этим летом, рассказал Дуров.
«Этим летом пользователи Telegram получат доступ к наилучшей технологии искусственного интеллекта на рынке. Мы с Илоном Маском договорились о годовом партнерстве, чтобы донести чат-бот Grok от xAI до более чем миллиарда наших пользователей и интегрировать его во все приложения Telegram», — написал Павел Дуров.
По его словам, соглашение укрепит финансовое положение Telegram: компания получит 300 миллионов долларов наличными и акциями от xAI, а также 50% дохода от подписок xAI, проданных через Telegram.
Кроме этого, Дуров опубликовал ролик, в котором показано, что:
  • Чат с Grok автоматически появится первым в списке переписки.
  • Задать вопрос ИИ можно также через поисковую строку.
  • Grok получит функцию редактирования сообщений и их краткое изложение.
  • ИИ будет делать дайджест PDF-документов и аналитику ссылок.
  • В групповых чатах Grok можно будет назначить модератором.
  • Чат-бот сможет проверять правдивость опубликованного контента.
  • С помощью Grok можно создавать стикеры и аватары.
По материалам:
detector.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems