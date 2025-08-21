📊 FinRetail 2025: почему финансы, бизнес и технологии работают на одну цель — Finance.ua

📊 FinRetail 2025: почему финансы, бизнес и технологии работают на одну цель Сегодня 10:13

📊 FinRetail 2025: почему финансы, бизнес и технологии работают на одну цель

В этом году в фокусе [FinRetail] — синергия финансовой сферы, e-commerce и новых технологий. Приходите и узнайте, как совместные решения меняют рынок и создают для клиентов опыт, превосходящий ожидания.

👉 В формате дискуссий обсудим следующие темы:

✔️ Экономика восстановления: роль финансов, бизнеса и цифровых решений

✔️ Коллаборации, которые работают: как совместные продукты банков, МФО и ритейла создают новую стоимость

✔️ Искусственный интеллект: вызовы, сценарии, реальные кейсы

🎤 Спикеры: Алексей Шабан (НБУ), Ольга Василевская-Смаглюк (народный депутат), Григорий Кукуруза (Ukraine Economic Outlook), Сергей Грабчак ( Ощадбанк ), Антон Скоков (Вовремя), Кирилл Ежов (Kantar Украина), Владимир Довгаль (Авентус Украина) и другие.

Среди гостей конференции — министр финансов Сергей Марченко с эксклюзивным интервью «Финансовые приоритеты восстановления экономики».

📅 16 сентября, Киев, оффлайн/онлайн

Присоединяйтесь к профессиональному сообществу FinRetail 2025. Строим качественный клиентский опыт вместе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.