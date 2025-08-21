📊 FinRetail 2025: почему финансы, бизнес и технологии работают на одну цель — Finance.ua

📊 FinRetail 2025: почему финансы, бизнес и технологии работают на одну цель
В этом году в фокусе [FinRetail] — синергия финансовой сферы, e-commerce и новых технологий. Приходите и узнайте, как совместные решения меняют рынок и создают для клиентов опыт, превосходящий ожидания.
👉 В формате дискуссий обсудим следующие темы:
✔️ Экономика восстановления: роль финансов, бизнеса и цифровых решений
✔️ Коллаборации, которые работают: как совместные продукты банков, МФО и ритейла создают новую стоимость
✔️ Искусственный интеллект: вызовы, сценарии, реальные кейсы
🎤 Спикеры: Алексей Шабан (НБУ), Ольга Василевская-Смаглюк (народный депутат), Григорий Кукуруза (Ukraine Economic Outlook), Сергей Грабчак (Ощадбанк), Антон Скоков (Вовремя), Кирилл Ежов (Kantar Украина), Владимир Довгаль (Авентус Украина) и другие.
Среди гостей конференции — министр финансов Сергей Марченко с эксклюзивным интервью «Финансовые приоритеты восстановления экономики».
📅 16 сентября, Киев, оффлайн/онлайн
Присоединяйтесь к профессиональному сообществу FinRetail 2025. Строим качественный клиентский опыт вместе.
🎫 КУПИТЬ БИЛЕТ
