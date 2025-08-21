Зеленский ответил, какие гарантии безопасности реально может получить Украина — Finance.ua

Зеленский ответил, какие гарантии безопасности реально может получить Украина Сегодня 11:12

Зеленский ответил, какие гарантии безопасности реально может получить Украина

Киев получил положительный сигнал от президента США Дональда Трампа, что страна будет участником гарантий безопасности для Украины. Это открывает возможность, чтобы другие государства присоединились к этому.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Он отметил, что до встречи в Вашингтоне США не было среди гарантов безопасности, а теперь есть заявления о готовности присоединиться.

«И это, я считаю, была одна из самых главных сложностей. Потому что без координации гарантий безопасности для Украины Соединенными Штатами Америки, была и некоторая неуверенность европейских коллег. К примеру, одна страна Европы говорит: „Мы готовы сделать вот это“. И есть перечень того, что европейская страна готова сделать. А после этого списка идет „но“, если будет, например, присутствие или координация США», — рассказал Зеленский.

По его словам, сегодня есть положительный сигнал от США, Трампа и его команды, которые будут участниками гарантий безопасности для Украины.

«И это открывает возможность, чтобы другие страны, которые к этому были к чему готовы — подтвердили это. Сейчас генштабы ключевых стран уже начали проговаривать, к чему они готовы. И некоторые страны, которых не было, наверное, сейчас будут появляться», — добавил президент.

Зеленский отметил, что на сегодняшний день не известно, сколько стран готовы участвовать в реализации программы boots on the ground, то есть в привлечении иностранного военного контингента как гарантийной силы защиты от российской агрессии.

«Мы не знаем, сколько стран готовы к „boots on the ground“. Мы знаем, что в коалиции желающих есть 30 стран, которые потенциально рассматривают свое участие в гарантиях безопасности. Кто-то может быть boots on the ground. Кто-то готов дать air defense. Кто-то будет прикрывать небо или совершать некоторое время патрулирование в небе, в соответствующих самолетах соответствующего количества. Кто-то, я уверен, будет готов только к финансированию, потому что имеет нейтралитет или иной статус в своей Конституции», — сказал президент.

