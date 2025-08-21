США выдвинули новое условие для получения гражданства — Finance.ua
США выдвинули новое условие для получения гражданства

Мир
Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) при администрации Дональда Трампа изменила подход к оценке иммигрантов, претендующих на американское гражданство. Теперь будет учитываться не только отсутствие правонарушений, но и положительные качества заявителей.
Об этом говорится в новом меморандуме, полученном изданием Axios.
USCIS будет проводить «целостную оценку хорошей нравственной репутации» кандидата на натурализацию.
К положительным факторам могут относиться:
  • участие в жизни общины,
  • уход за семьей,
  • уровень образования.
В то же время документ предусматривает усиленный контроль за поведением — плохие поступки являются основанием для лишения гражданства. Среди таких действий:
  • убийство, тяжкие преступления, геноцид,
  • азартные игры или правонарушения, связанные с наркотиками,
  • систематические нарушения ПДД или сводничество, даже если формально это не криминал.
USCIS также будет активнее мониторить соцсети заявителей, чтобы выявлять возможные «антиамериканские действия». По словам представителя ведомства Мэтью Дж. Трагессера, таким образом стремятся «искоренить антиамериканизм».

Как было раньше

По данным CBS News, в прошлом критерий «доброй моральной репутации» считался исполненным, если заявители не имели никаких дисциплинарных или уголовных правонарушений, указанных в иммиграционном законодательстве США.
Однако обновленный меморандум говорит, что «оценка GMC предполагает больше поверхностного механического досмотра, сосредоточенного на отсутствии правонарушений».
«Это подразумевает целостную оценку поведения иностранца, соблюдение им общественных норм и положительный вклад, подтверждающий хороший нравственный характер», — говорится в меморандуме.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
