Британия наложила санкции на киргизские финансовые учреждения за помощь рф — Finance.ua

Британия наложила санкции на киргизские финансовые учреждения за помощь рф

Мир
20
Великобритания внесла в санкционный список финансовую сеть из Кыргызстана, которую россия использовала для обхода предыдущих экономических ограничений.
Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на сообщение британского правительства.
Как объясняют в Лондоне, из-за усиления санкций россия стала использовать финансовый сектор Кыргызстана для перевода средств через непрозрачные финансовые сети, в том числе с помощью криптовалют.
В этой связи Британия наложила санкции на кыргызстанский банк Capital Bank и его директора Кантемира Чалбаева, а также криптовалютные биржи Grinex и Meer, через которые за четыре месяца были перечислены 9,3 млрд долларов.
В британском правительстве напомнили, что уже ввели санкции против более 2700 физических и юридических лиц, которые способствовали или способствуют полномасштабной агрессии россии против Украины.
Напомним, Великобритания и Европейский Союз готовят новые санкции против россии на случай, если глава кремля владимир путин откажется участвовать в трехсторонних переговорах с президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.
В июле правительство Великобритании ввело новые санкции против россии за использование химического оружия в Украине в нарушение Конвенции о химическом оружии. В список ограничительных мероприятий вошли два физических лица — начальник войск радиологической, химической и биологической защиты вооруженных сил россии Алексей Ртищев и его заместитель Андрей Марченко. Они командуют войсками, которые были причастны к применению химического оружия в Украине.
Європейська правда
Санкции
