Зеленский ввел в действие санкции против компаний, которые разрабатывают дроны с ИИ для россии — Finance.ua

Зеленский ввел в действие санкции против компаний, которые разрабатывают дроны с ИИ для россии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 599/2025, которым ввел в действие решение СНБО от 16 августа о введении санкций против 39 физических лиц и 55 компаний, связанных с беспилотными технологиями с использованием искусственного интеллекта и их поставщиков.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Санкции касаются 43 российских, 10 китайских и двух белорусских компаний.

Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк подчеркнул , что россия активно инвестирует в дроны с элементами ИИ, которые становятся более автономными, точными и устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы.

«россия активно развивает беспилотные технологии с использованием искусственного интеллекта, и этот процесс нужно воспринимать максимально серьезно. ИИ в дронах повышает их автономность, точность и устойчивость к средствам РЭБ, позволяя автоматически ориентироваться, распознавать и сопровождать цели даже без участия оператора. Для создания таких дронов критически важны современная электронная компонентная база и значительные вычислительные ресурсы. Именно на компаниях, которые обеспечивают эти возможности, сосредоточено внимание в этом санкционном пакете», — отметил он.

В санкционный список попали:

«Прогматик» — производитель БПЛА «Микроб 10», малогабаритного FPV-дрона-камикадзе с электронным автопилотом и системой автоматического захвата цели на базе ИИ;

«Умные птицы» — производитель БПЛА «Сорока», FPV-дрона-камикадзе с боевой нагрузкой до 3,5 кг. Он оснащен оптической системой удержания цели и способен автоматически преодолевать зоны радиотени и помехи РЭБ;

«Альтегрити» — компания из орбиты «Униматики», уже под санкциями США, поставщик ЧПУ-станков и другого оборудования для российского ВПК;

«Научно-производственное объединение «Киловат» — предприятие, специализирующееся на разработке и производстве средств защиты и противодействия БПЛА. Компания является единственным официальным разработчиком и производителем станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Капюшон»;

китайские компании Dongguan Standard Trading Co., Zhejiang Lianxing Machinery Co., Guangzhou Benquan Import & Export, Shaanxi Silk Road Kunpeng Technology, Shenzhen Sky Bow Navigation Technology, Harbin Bin-Au Technology Development, Topscom Precision Indus БПЛА: навигационных приемников, двигателей, маршрутизаторов, камер, микросхем, транзисторов, резисторов и резонаторов;

Центр технологий искусственного интеллекта «Нейролаб» — разрабатывает и тренирует ИИ-модели для БпЛА, обеспечивающие автономную навигацию, распознавание целей и обработку данных из сенсоров (камеры, радары и т. п. ). Для этого привлекаются значительные вычислительные ресурсы, предоставляемые участниками АНО «ЦТИИ Нейролаб»;

). Для этого привлекаются значительные вычислительные ресурсы, предоставляемые участниками АНО «ЦТИИ Нейролаб»; Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) — российская организация, созданная для внедрения инноваций в сфере беспилотных систем и технологий.

«Санкции против этих компаний и организаций имеют стратегическое значение, ведь они направлены на ограничение ключевых цепей в развитии российских ударных дронов с элементами ИИ», — отметил Власюк.

Санкции предусматривают блокировку активов, полное прекращение торговых операций и транзита, запрет участия в госзакупках и приватизации, прекращение соглашений в сфере безопасности и обороны, ограничение доступа к технологиям и интеллектуальной собственности.

Ограничения установлены на 10 лет или бессрочно.

