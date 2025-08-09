Зеленский ввел санкции против «Росатома» и энергетических структур рф — Finance.ua
Зеленский ввел санкции против «Росатома» и энергетических структур рф
Президент Владимир Зеленский ввел новые персональные и секторальные санкции против 35 физических и юридических лиц, связанных с госкорпорацией «Росатом» и энергетическими компаниями россии.
Об этом свидетельствуют указы президента Зеленского № 594/2025, № 595/2025.
Пакет охватывает 18 физических и 17 юридических лиц, причастных к попыткам интеграции Запорожской АЭС в энергосистему россии, участия в захвате Чернобыльской АЭС.
Кроме того, еще одним указом Зеленский синхронизировал санкции с западными партнерами. Они охватывают два главных сектора — энергетику и военно-промышленный комплекс россии, а также разветвленную сеть посредников и логистических операторов в третьих странах.
Речь идет о мерах, охватывающих энергетический сектор и военно-промышленный комплекс россии, а также сети посредников и логистических операторов в третьих странах.
В санкционный список вошли также дочерние компании «Газпромнефти» в россии, Казахстане, Таджикистане, Кыргызстане и ЕС, компании «теневого флота», поставщики оборудования для российского ВПК, финансовые и логистические посредники.
Українська правда
