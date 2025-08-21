Великобритания и ЕС готовят санкции против россии на случай отказа путина от переговоров — Telegraph — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Великобритания и ЕС готовят санкции против россии на случай отказа путина от переговоров — Telegraph

Мир
10
Великобритания и ЕС готовят санкции против россии на случай отказа путина от переговоров — Telegraph
Великобритания и ЕС готовят санкции против россии на случай отказа путина от переговоров — Telegraph
Великобритания и Европейский Союз готовят новые санкции против россии на случай, если глава кремля владимир путин откажется участвовать в трехсторонних переговорах с президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.
Об этом пишет Telegraph со ссылкой на чиновника в британском правительстве.
По словам собеседника издания, если путин «будет медлить, уклоняться от разговора или отказаться от него, это станет еще одним толчком для санкций».
Читайте также
Также источники журналистов отметили, что путин согласился встретиться с Трампом на Аляске только после того, как президент США ввел санкции против Индии за то, что она продолжает покупать российскую нефть.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что в разговоре с российским лидером владимиром путиным он начал подготовку к встрече главы кремля с украинским президентом Владимиром Зеленским.
По словам госсекретаря США Марко Рубио, глава рф выразил готовность к этой встрече, в то время как российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что такие встречи «нужно очень тщательно готовить».
По материалам:
hromadske
Санкции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems