Великобритания и ЕС готовят санкции против россии на случай отказа путина от переговоров — Telegraph

Великобритания и Европейский Союз готовят новые санкции против россии на случай, если глава кремля владимир путин откажется участвовать в трехсторонних переговорах с президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Об этом пишет Telegraph со ссылкой на чиновника в британском правительстве.

По словам собеседника издания, если путин «будет медлить, уклоняться от разговора или отказаться от него, это станет еще одним толчком для санкций».

Также источники журналистов отметили, что путин согласился встретиться с Трампом на Аляске только после того, как президент США ввел санкции против Индии за то, что она продолжает покупать российскую нефть.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что в разговоре с российским лидером владимиром путиным он начал подготовку к встрече главы кремля с украинским президентом Владимиром Зеленским.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, глава рф выразил готовность к этой встрече, в то время как российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что такие встречи «нужно очень тщательно готовить».

