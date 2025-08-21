«Легкое НАТО» для Украины: детали от Мелони — Bloomberg Сегодня 14:12

Европейские лидеры обсуждают новый механизм безопасности для Украины, инициированный премьером Италии Джорджей Мелони. План предусматривает, что союзники Киева будут обязаны в течение 24 часов принять решение о военной или экономической поддержке Украины в случае возобновления агрессии со стороны россии.

Об этом пишет Bloomberg

Предложение получило название «легкое НАТО», поскольку оно напоминает принцип коллективной обороны Альянса, но не предполагает фактического членства Украины в НАТО.

По замыслу Мелони, страны, подписавшие двусторонние соглашения с Киевом, должны оперативно координировать свои действия в случае новой атаки.

По данным источников, речь идет о предоставлении Украине скорой оборонной помощи, финансовой поддержке, усилении Вооруженных сил и санкциям против россии. Пока не известно, будет ли план включать непосредственную отправку войск на украинскую территорию.

Идея прозвучала на фоне встречи президента США Дональда Трампа, Владимира Зеленского и европейских лидеров в Вашингтоне. После переговоров Трамп подтвердил готовность США обеспечивать гарантии безопасности, но исключил отправку американских солдат в Украину, заявив о возможности воздушной поддержки.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто подчеркнул, что окончательный формат еще обсуждается: «Или НАТО может предоставить защиту Украине, или отдельные страны возьмут на себя такие обязательства. Наилучший механизм будет выбран позже».

Мелони подчеркнула, что инициатива представляет собой «модель статьи 5 НАТО», но адаптирована к нынешним условиям. Она подчеркнула, что Рим стремится выступать «строителем мостов» между США и Европой, сохраняя единство в поддержке Киева.

Президент США Дональд Трамп отмечал, что Вашингтон примет участие в гарантиях безопасности, но главную роль сыграют страны Европы. Но он исключил возможность отправки американских войск в Украину.

