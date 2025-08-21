С 1 сентября в Украине начинает действовать закон о лоббировании: что это значит — Finance.ua

С 1 сентября в Украине начинает действовать закон о лоббировании: что это значит
С 1 сентября 2025 года в Украине вступит в силу Закон «О лоббировании». Также заработает Реестр прозрачности, который ведет НАПК. Все, кто влияет на решение властей в интересах клиентов, должны зарегистрироваться в открытой базе и дважды в год отчитываться о деятельности и финансах.
Об этом рассказала Анастасия Езерская, руководитель отдела организации работы с заинтересованными сторонами и обеспечение принятия актов антикоррупционной политики НАПК.
Что будет считаться лоббированием
Лоббированием будет считаться деятельность, если одновременно есть:
- влияние на орган власти или должностного лица;
- коммерческий интерес;
- объект лоббирования (должностное лицо или орган);
- предмет — нормативно-правовой акт.
Не будет считаться лоббированием журналистика, участие в консультациях и слушаниях, адвокация без коммерческого интереса или бесплатные обращения граждан.
Как будет работать Реестр прозрачности
Чтобы стать субъектом лоббирования, потребуются данные онлайн, пройти аутентификацию через КЭП, указать сферу деятельности и источники финансирования.
В публичной части Реестра будет доступна статистика: кто активнее, какие сферы самые популярные и кого лоббируют больше всего.
Каждые полгода лоббисты будут отчитываться о клиентах, предметах и объектах лоббирования, расходах, встречах с должностными лицами, взносах в партии или избирательные фонды.
НАПК сможет контролировать соблюдение закона, давать разъяснения и выносить предписания в случае нарушений.
Как это повлияет на коммуникационщиков
Закон изменит работу PR- и GR-команд. Публичные заявления спикеров, колонки или участие в дискуссиях могут расцениваться как лоббирование, если они имеют признаки влияния на власть с коммерческим интересом.
Даже материалы в СМИ могут стать основанием для проверок.
Если определенные месседжи компании регулярно повторяются, имеют целью влияние на решения органов власти и предусматривает бизнес-интерес, это может расцениваться как лоббирование.
У бизнеса пока что больше вопросов, чем ответов, но к переменам готов.
