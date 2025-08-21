В россии обвалилось производство грузовых вагонов — нет спроса Сегодня 21:19

В россии в первой половине 2025 года на 17% в годовом исчислении сократился выпуск грузовых железнодорожных вагонов на фоне резкого падения перевозок и снижения выручки АО «РЖД».

Об этом пишет The Moscow Times.

«По данным Объединения производителей железнодорожной техники, за этот период было изготовлено 34,3 тыс. единиц такого транспорта (по сравнению с 74,9 тыс. единиц за весь 2024 год). Наиболее заметно в структуре производства упал выпуск хопперов (-80% в годовом измерении), крытых вагонов (-40%), платформ (-16%)», — сказано в сообщении

По статистике объединения, за этот период на 57,3% сократился и капитальный ремонт «грузовиков» — до 25,1 тыс. штук. Ремонт в депо прошли 195 тысяч грузовых вагонов (снижение на 1,2%). При этом производство грузовых вагонов с осевой погрузкой 25 тонносил, согласно данным объединения, выросло до 12,7 тыс. единиц (на 14,1%).

Большинство вагоностроителей столкнулись с катастрофическим падением заказов. Спрос пока сохраняется на некоторые виды цистерн и хоперы-минераловозы. В других категориях подвижного состава наблюдается масштабное снижение рентабельности эксплуатации и ставок аренды. Фактически реального рыночного спроса нет, отмечает издание.

С начала вторжения в Украину РЖД фиксируют резкое снижение грузоперевозок: на 3,9% в 2022 году, 0,2% — в 2023 и 4,1% в 2024 — рекордный показатель за последние 15 лет. За январь-июль 2025 перевозки РЖД упали еще на 7,3% в годовом выражении.

Економічна Правда

