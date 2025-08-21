Доллар растет, евро падает, злотый теряет темп — как реагирует рынок Сегодня 18:33 — Валюта

Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют на четверг, 21 августа 2025 года. Доллар США продолжает постепенный рост — +2 копейки, до 41,38 грн. Евро, напротив, подешевел сразу на 15 копеек и стоит 48,17 грн. Злотый также демонстрирует спад — минус 4 копейки, до 11,34 грн.

Официальные курсы НБУ:

1 USD — 41,38 грн

1 EUR — 48,17 грн

1 PLN — 11,34 грн

На наличном рынке ситуация более пестрая. По данным Минфина, доллар покупают по 41,35 грн, а продают по 41,43 грн. Евро — 48,25/48,45 грн, злотый — 11,28/11,38 грн. В банках расхождения еще больше: курс доллара колеблется от 41,12 до 41,95 грн, в зависимости от учреждения.

На фоне валютных колебаний НБУ продолжает постепенное смягчение валютных ограничений, введенных в начале полномасштабной войны. Это открывает новые возможности для бизнеса, импортеров и инвесторов, однако в то же время требует внимательного мониторинга рисков.

Тем временем криптовалюты демонстрируют бурный рост: биткоин превысил $124 000, Ethereum обновил максимум с конца 2021 года. Это может повлиять на инвестиционные настроения украинцев, ищущих альтернативы традиционным валютам.

