Иностранцам разрешили служить офицерами в Нацгвардии — Finance.ua

Иностранцам разрешили служить офицерами в Нацгвардии Сегодня 17:22

Иностранцам разрешили служить офицерами в Нацгвардии

Кабинет Министров одобрил проект указа президента, разрешающий иностранцам и лицам без гражданства служить в Национальной гвардии не только на рядовых и сержантских, но и на офицерских должностях.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Документ предусматривает несколько обязательных процедур для кандидатов:

специальную проверку;

медицинский осмотр;

прохождение полиграфа.

Служба будет осуществляться по контракту: от 1 до 5 лет, а для офицеров — до 10 лет.

Иностранцам будут присваивать воинские звания в соответствии со стандартами НАТО.

Напомним, в настоящее время в Вооруженных силах Украины служат добровольцы из 72 стран. Около 40% - это представители Южной Америки. Если в начале полномасштабного вторжения в ВСУ присоединялось 100−150 иностранцев в месяц, то сейчас эта цифра составляет примерно 600.

В начале 2025 года Кабинет Министров утвердил новые правила по прохождению проверки на полиграфе для иностранцев и лиц без гражданства, желающих служить по контракту в ВСУ. Теперь иностранцы и лица без гражданства, желающие служить по контракту в ВСУ, Нацгвардии или Госспецслужбе транспорта, будут проходить проверку на полиграфе.

Иностранцы-военнослужащие, разорвавшие контракт до истечения 3 лет, могут получить вид на временное жительство в Украине или разрешение на иммиграцию.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.